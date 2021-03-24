 

В Вене продлили локдаун до начала мая

События Сегодня, 13:0934
В Вене продлили локдаун до начала мая

В Вене жесткий карантин, объявленный накануне католической Пасхи, продлили до начала мая.

Причиной стала угроза перегрузки реанимаций больниц из-за активного распространения британского штамма коронавируса. 

Об этом со ссылкой на мэра столицы Австрии Михаэля Людвига пишет DW. 

Локдаун продлится в Вене до 2 мая, однако уже 25 апреля должно возобновиться очное обучение в школах города. 

"Я знаю, что это - непопулярные меры, но учитывая то, что количество пациентов в отделениях интенсивной терапии, растет, они необходимы", - сказал Людвиг по поводу продления жесткого карантина. 

По его данным, в реанимациях Австрии 11 апреля находились более 600 пациентов, из которых 245 - в Вене. На востоке Австрии отмечают стремительное распространение британского варианта коронавируса, которым активно заражаются и молодые люди. 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Австрия, Вена, Локдаун, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Жесткие карантинные ограничения до начала мая продлили в Днепре
Жесткие карантинные ограничения до начала мая продлили в Днепре
Сегодня, 09:21
Коронавирусный локдаун ещё на три недели продлили Нидерланды
Коронавирусный локдаун ещё на три недели продлили Нидерланды
24-мар-2021, 09:59
На месяц локдаун из-за
На месяц локдаун из-за "британского" штамма COVID-19 вводит Эстония
9-мар-2021, 10:55
Тысячи людей в Австрии вышли на митинг против карантина
Тысячи людей в Австрии вышли на митинг против карантина
7-мар-2021, 09:32
Более 40 человек умерли после прививки вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса в Австрии
Более 40 человек умерли после прививки вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса в Австрии
2-мар-2021, 22:59

Последние новости

13:17
Политика
США и НАТО в превращении Украины в "пороховую бочку" обвинили в МИД РФ
13:15
Политика
"Превратить Украину в Сирию". Зачем Ермак требует ракетные комплексы "Пэтриот" и кто их нам даст
13:12
События
Посольство РФ потроллило Госдеп после безликих поздравлений США с Днем космонавтики
13:09
События
В Вене продлили локдаун до начала мая
13:07
Экономика
Биткоин подорожал до 62,6 тысяч долларов
10:19
События
46% американцев не против, чтобы Дуэйн Джонсон стал президентом США
10:16
События
Ермак заявил что США должны разместить ЗРК Patriot в Украине
10:14
События
Ученик устроил стрельбу в школе Ноксвилла, полиция пристрелила его в сортире
10:11
Политика
Сегодня вице-премьер Резников расскажет о Минских соглашениях на заседании Комитета Европарламента
09:28
Политика
На Прикарпатье продолжается битва за победу на довыборах в Раду в округе №87
09:26
События
Подробности изъятия самой крупной партии амфетамина в истории Украины
09:21
События
Жесткие карантинные ограничения до начала мая продлили в Днепре
09:20
События
Новые ограничения на границе с Беларусью ввела Украина
09:16
События
Почему Россия закрыла полеты в Турцию и при чем тут Зеленский
09:13
События
В Ровно недалеко от университета девочки нашли две боевых гранаты
09:11
События
В Польше опасаются что Славомир Новак сбежит из страны с украинским паспортом
09:06
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 апреля 2021
Вчера, 2021-04-12
22:38
События
Стали известны идеи Андропова по разделу Украины
22:37
События
Россия пригрозила Турции за поддержку Украины
22:35
События
Более 300 тыс. гривен зарплаты за март получил отстраненный Тупицкий

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 апреля 20217741
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 апреля 20215587
Что привёз Зе из Турции и почему Эрдоган осторожно говорил про Донбасс и Россию3451
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 апреля 20211353
Военно-транспортный самолет ВВС США с неизвестным грузом прибыл из Риги в Киев719
Легендарный Елисеевский магазин, открытый в Российской империи и переживший СССР закрылся в Москве636
Итоговый протокол окружного избиркома на 87-м округе, которым объявлялась победа Вирастюка отменил суд525

Досуг

Платья: время обновлять модные запасы
Платья: время обновлять модные запасы
Платья — где купить и какому бренду отдать предпочтение?
Сегодня, 10:5862
Work and Travel USA - летняя работам студентам в США
Work and Travel USA - летняя работам студентам в США
Каждый год границу Америки пересекают более миллиона граждан со всех уголков планеты. Кто-то отправляется сюда на отдых, кто-то выбирает эту независимую страну для работы, а кто-то планирует усовершенствовать здесь свои знания английского языка.
Сегодня, 10:5668
Алкоголізм: хвороба, яка виліковується
Алкоголізм: хвороба, яка виліковується
Що відрізняє залежну від алкоголю людину від тієї, яка не має такої пристрасті? Те, що її настрій і фізичний стан підпорядковані черговій дозі спиртного. Якщо вона відсутня, то всі думки спрямовані на вирішення цієї проблеми.
Вчера, 20:19112
Как осуществляется кодирование
Как осуществляется кодирование
Метод кодирования широко используется как способ лечения алкогольной зависимости. Несмотря на то, что в частых случаях такой метод дает лишь временный эффект, он весьма популярен и распространен. Но как это работает и в каких случаях стоит прибегать к кодированию?
Вчера, 20:18139
Какой компьютер выбрать школьнику
Какой компьютер выбрать школьнику
В современном мире люди уже не мыслят себя без компьютера. Его используют во всех сферах жизни. Ну и понятное дело, что на сегодняшний день практически во всех учебных учреждениях процесс обучения также проходит с участием ПК. Какой же выбрать для школьника?
9-апр-2021, 11:46323
Какая секция больше всего подойдет для гиперактивного малыша?
Какая секция больше всего подойдет для гиперактивного малыша?
Занятия плаванием в бассейне. Секция тенниса: большого и настольного. Тренировки по спортивным танцам и легкой атлетике. Восточные единоборства и разные виды борьбы. Игра в шахматы. Секция по футболу.
9-апр-2021, 00:01376

События

Посольство РФ потроллило Госдеп после безликих поздравлений США с Днем космонавтики
Посольство РФ потроллило Госдеп после безликих поздравлений США с Днем космонавтики
Россия прокомментировала "оригинальное" поздравление Госдепа США со Всемирным Днем космонавтики (ведомство 12 апреля поместило в сети фото американского астронавта, а имени Гагарина даже не упомянуло - Ред.).
Сегодня, 13:1241
В Вене продлили локдаун до начала мая
В Вене продлили локдаун до начала мая
В Вене жесткий карантин, объявленный накануне католической Пасхи, продлили до начала мая.
Сегодня, 13:0938
46% американцев не против, чтобы Дуэйн Джонсон стал президентом США
46% американцев не против, чтобы Дуэйн Джонсон стал президентом США
Социологический опрос Pipsay показал, что 46% жителей США хотели бы, чтобы Дуэйн Джонсон стал президентом.
Сегодня, 10:1975
Ермак заявил что США должны разместить ЗРК Patriot в Украине
Ермак заявил что США должны разместить ЗРК Patriot в Украине
Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что США должны разместить в Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Сегодня, 10:1692
Ученик устроил стрельбу в школе Ноксвилла, полиция пристрелила его в сортире
Ученик устроил стрельбу в школе Ноксвилла, полиция пристрелила его в сортире
Вчера, 12 апреля, в США разыгралась очередная огнестрельная трагедия.
Сегодня, 10:1477
Подробности изъятия самой крупной партии амфетамина в истории Украины
Подробности изъятия самой крупной партии амфетамина в истории Украины
В полиции заявили о ликвидации мощной нарколаборатории в городе Днепр.
Сегодня, 09:26104
7 Днів