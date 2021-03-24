В Вене продлили локдаун до начала мая

В Вене жесткий карантин, объявленный накануне католической Пасхи, продлили до начала мая.

Причиной стала угроза перегрузки реанимаций больниц из-за активного распространения британского штамма коронавируса.

Об этом со ссылкой на мэра столицы Австрии Михаэля Людвига пишет DW.

Локдаун продлится в Вене до 2 мая, однако уже 25 апреля должно возобновиться очное обучение в школах города.

"Я знаю, что это - непопулярные меры, но учитывая то, что количество пациентов в отделениях интенсивной терапии, растет, они необходимы", - сказал Людвиг по поводу продления жесткого карантина.

По его данным, в реанимациях Австрии 11 апреля находились более 600 пациентов, из которых 245 - в Вене. На востоке Австрии отмечают стремительное распространение британского варианта коронавируса, которым активно заражаются и молодые люди.