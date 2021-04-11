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События Сегодня, 13:1235
Посольство РФ потроллило Госдеп после безликих поздравлений США с Днем космонавтики

Россия прокомментировала "оригинальное" поздравление Госдепа США со Всемирным Днем космонавтики (ведомство 12 апреля поместило в сети фото американского астронавта, а имени Гагарина даже не упомянуло - Ред.).

Сегодня, 13 апреля, посольство России в США выступило в сети с комментарием по поводу этой ситуации.

"С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз Госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса. Хотели бы напомнить, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос в память о советском космонавте Ю. А. Гагарине.

В этот день 60 лет назад, в 1961 г., он совершил первый в истории человечества орбитальный виток вокруг Земли. С бюстом космического первопроходца забывчивые коллеги могут ознакомиться в расположенном в Вашингтоне Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики. Скульптуры Ю. А. Гагарина также установлены в Кливленде, Колорадо-Спрингс, Нью-Йорке, Хьюстоне и Чикаго. Тысячи американцев, включая астронавтов и сотрудников НАСА, ежегодно посещают эти мемориалы, чтобы почтить память советского космонавта.

Также хотели бы процитировать хранящееся в архивах госдепартамента послание президента США Дж. Кеннеди советскому лидеру Н. С. Хрущеву: "Народ Соединенных Штатов разделяет удовлетворение народа Советского Союза в связи с благополучным полетом астронавта, представляющим собой первое проникновение человека в космос. Мы поздравляем Вас, а также советских ученых и инженеров, сделавших это достижение возможным".

Не далее как 9 апреля астронавт НАСА М. Ванде Хай отправился на Международную космическую станцию на носящем имя Ю. А. Гагарина российском корабле "Союз". Надеемся, что изложенные факты помогут американским дипломатам впредь не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли", - заявили в пресс-службе посольства России.

Посольство РФ потроллило Госдеп после безликих поздравлений США с Днем космонавтики

Посольство РФ потроллило Госдеп после безликих поздравлений США с Днем космонавтики

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Посольство РФ потроллило Госдеп после безликих поздравлений США с Днем космонавтики
Посольство РФ потроллило Госдеп после безликих поздравлений США с Днем космонавтики
Россия прокомментировала "оригинальное" поздравление Госдепа США со Всемирным Днем космонавтики (ведомство 12 апреля поместило в сети фото американского астронавта, а имени Гагарина даже не упомянуло - Ред.).
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