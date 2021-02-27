 

Обнародован состав вакцин от коронавируса, которыми будут прививать украинцев

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Обнародован состав вакцин от коронавируса, которыми будут прививать украинцев

На сегодняшний день в Украине используют индийскую вакцину от коронавируса Covieshield (AstraZeneca) и  CoronaVac, в ближайшее время ожидается препарат южнокорейского производителя SK Bioscience, а также на вакцину от Pfizer.

О составе препаратов сообщила пресс-служба МОЗ Украины на своей странице в Facebook.

"Важно знать состав, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки. Если вы подозреваете, что у вас можете быть аллергическая реакция, обязательно обратитесь к семейному врачу или терапевту ближайшей больницы", - предупредили в МОЗ.

состав препаратов отличается, в зависимости от технологий, которые использовали для его разработки. При этом все вакцины AstraZenecа разных производителей имеют одинаковый состав.

Действующее вещество AstraZenecа (Covishield): модифицированный аденовирус, содержащий специфический белок коронавируса, который и вызывает иммунную реакцию. 

Кроме того, в состав вакцины входят:

  • L-гистидина или его гидрохлорит моногидрата - аминокислота, которая улучшает обмен веществ в организме 
  • динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) - используется для стабилизации вакцины; 
  • магния хлорид - также является стабилизатором вакцины; 
  • этанол - стабилизирует активный ингредиент вакцины;
  • полисорбат 80 - эмульгатор, который связывает составляющие вакцины; 
  • натрия хлорид - растворитель, который корректирует солевой баланс вакцины; 
  • сахароза - предотвращает замерзание и стабилизирует вакцину; 
  • воды для инъекций.

Обнародован состав вакцин от коронавируса, которыми будут прививать украинцев

Действующее вещество CoronaVac от Sinovac: инактивированный коронавирус.

Кроме того, в состав вакцины входят:

  • гидроокись алюминия - ускоряет и усиливает действие активного компонента; 
  • фосфат натрия (12-водный и моногидрат) - буферные вещества, стабилизирующие вакцину, чтобы ее кислотный уровень совпадал с уровнем нашего тела 
  • хлорид натрия - растворитель, который корректирует солевой баланс вакцины.

Обнародован состав вакцин от коронавируса, которыми будут прививать украинцев

Действующее вещество Comirnaty от Pfizer: инактивированный коронавирус.

Кроме того, в состав вакцины входят:

  • липидные частицы - они формируют защитный барьер для активного ингредиента и обеспечивают его доставку в клетки; 
  • фосфолипид - усиливает действие активного компонента, 
  • дигидрат фосфатов натрия и калия - буферные вещества, стабилизирующие вакцину, чтобы уровень кислотности совпадал с уровнем нашего тела
  • хлориды натрия и калия - корректируют солевой баланс вакцины; 
  • сахароза предотвращает замерзание и стабилизирует вакцину; 
  • вода для инъекций.

Обнародован состав вакцин от коронавируса, которыми будут прививать украинцев

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, Вакцинация, 7dniv, 7dnivinfo  
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