Обнародован состав вакцин от коронавируса, которыми будут прививать украинцев

На сегодняшний день в Украине используют индийскую вакцину от коронавируса Covieshield (AstraZeneca) и CoronaVac, в ближайшее время ожидается препарат южнокорейского производителя SK Bioscience, а также на вакцину от Pfizer.

О составе препаратов сообщила пресс-служба МОЗ Украины на своей странице в Facebook.

"Важно знать состав, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки. Если вы подозреваете, что у вас можете быть аллергическая реакция, обязательно обратитесь к семейному врачу или терапевту ближайшей больницы", - предупредили в МОЗ.

состав препаратов отличается, в зависимости от технологий, которые использовали для его разработки. При этом все вакцины AstraZenecа разных производителей имеют одинаковый состав.

Действующее вещество AstraZenecа (Covishield): модифицированный аденовирус, содержащий специфический белок коронавируса, который и вызывает иммунную реакцию.

Кроме того, в состав вакцины входят:

L-гистидина или его гидрохлорит моногидрата - аминокислота, которая улучшает обмен веществ в организме

динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) - используется для стабилизации вакцины;

магния хлорид - также является стабилизатором вакцины;

этанол - стабилизирует активный ингредиент вакцины;

полисорбат 80 - эмульгатор, который связывает составляющие вакцины;

натрия хлорид - растворитель, который корректирует солевой баланс вакцины;

сахароза - предотвращает замерзание и стабилизирует вакцину;

воды для инъекций.

Действующее вещество CoronaVac от Sinovac: инактивированный коронавирус.

Кроме того, в состав вакцины входят:

гидроокись алюминия - ускоряет и усиливает действие активного компонента;

фосфат натрия (12-водный и моногидрат) - буферные вещества, стабилизирующие вакцину, чтобы ее кислотный уровень совпадал с уровнем нашего тела

хлорид натрия - растворитель, который корректирует солевой баланс вакцины.

Действующее вещество Comirnaty от Pfizer: инактивированный коронавирус.

Кроме того, в состав вакцины входят: