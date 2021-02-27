Обнародован состав вакцин от коронавируса, которыми будут прививать украинцев

На сегодняшний день в Украине используют индийскую вакцину от коронавируса Covieshield (AstraZeneca) и CoronaVac, в ближайшее время ожидается препарат южнокорейского производителя SK Bioscience, а также на вакцину от Pfizer.
О составе препаратов сообщила пресс-служба МОЗ Украины на своей странице в Facebook.
"Важно знать состав, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки. Если вы подозреваете, что у вас можете быть аллергическая реакция, обязательно обратитесь к семейному врачу или терапевту ближайшей больницы", - предупредили в МОЗ.
состав препаратов отличается, в зависимости от технологий, которые использовали для его разработки. При этом все вакцины AstraZenecа разных производителей имеют одинаковый состав.
Действующее вещество AstraZenecа (Covishield): модифицированный аденовирус, содержащий специфический белок коронавируса, который и вызывает иммунную реакцию.
Кроме того, в состав вакцины входят:
- L-гистидина или его гидрохлорит моногидрата - аминокислота, которая улучшает обмен веществ в организме
- динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) - используется для стабилизации вакцины;
- магния хлорид - также является стабилизатором вакцины;
- этанол - стабилизирует активный ингредиент вакцины;
- полисорбат 80 - эмульгатор, который связывает составляющие вакцины;
- натрия хлорид - растворитель, который корректирует солевой баланс вакцины;
- сахароза - предотвращает замерзание и стабилизирует вакцину;
- воды для инъекций.
Действующее вещество CoronaVac от Sinovac: инактивированный коронавирус.
Кроме того, в состав вакцины входят:
- гидроокись алюминия - ускоряет и усиливает действие активного компонента;
- фосфат натрия (12-водный и моногидрат) - буферные вещества, стабилизирующие вакцину, чтобы ее кислотный уровень совпадал с уровнем нашего тела
- хлорид натрия - растворитель, который корректирует солевой баланс вакцины.
Действующее вещество Comirnaty от Pfizer: инактивированный коронавирус.
Кроме того, в состав вакцины входят:
- липидные частицы - они формируют защитный барьер для активного ингредиента и обеспечивают его доставку в клетки;
- фосфолипид - усиливает действие активного компонента,
- дигидрат фосфатов натрия и калия - буферные вещества, стабилизирующие вакцину, чтобы уровень кислотности совпадал с уровнем нашего тела
- хлориды натрия и калия - корректируют солевой баланс вакцины;
- сахароза предотвращает замерзание и стабилизирует вакцину;
- вода для инъекций.