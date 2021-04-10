Деньги у родственников за тела умерших от COVID-19 пациентов требовали паталогоанатомы Киевской больницы

В одной из больниц Киева заведующий патологоанатомического отделения и врач-патологоанатом требовали взятки от родственников умерших пациентов, у которых был подтвержденный коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Заведующий и врач за "вознаграждение" обещали подготовить и выдать тело умершей. Кроме того, требовали и получали неправомерную выгоду от родственников умерших за ускорение вскрытия, хранения тел в холодильных камерах, подготовку к захоронению и другие услуги, которые, согласно распоряжению МОЗ, должны предоставляться бесплатно", - говорится в сообщении.

Врача и заведующего задержали во время получения неправомерной выгоды в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается, столичные правоохранители устанавливают других лиц, возможно причастных к организации коррупционной схемы.