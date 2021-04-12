Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 апреля 2021

В Украине по состоянию на утро 14 апреля 2021 - 1 887 338 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 14 553 новых случаев в сутки.
Умерло 38 225 человек.
Выздоровело - 1 442 618.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1457), Харьковской (1255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.
15152 человека привито против COVID-19 за сутки 13 апреля 2021 в Украине.
403 553 человека привито от начала прививочной кампании.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 1457 случаев / 1970 прививок;
Винницкая область - 380 случаев / 210 прививок;
Волынская область - 374 случая / 470 прививок;
Днепропетровская область - 606 случаев / 1710 прививок;
Донецкая область - 837 случаев / 470 прививок;
Житомирская область - 392 случая / 620 прививок;
Закарпатская - 157 случаев / 470 прививок;
Запорожская область - 876 случаев / 670 прививок;
Ивано-Франковская область - 162 случая / 487 прививок;
Киевская область - 845 случаев / 0 прививок;
Кировоградская область - 120 случаев / 350 прививок;
Луганская область - 321 случай / 330 прививок;
Львовская область - 963 случая / 2670 прививок;
Николаевская область - 422 случая / 450 прививок;
Одесская область - 906 случаев / 650 прививок;
Полтавская область - 900 случаев / 490 прививок;
Ровенская область - 616 случаев / 370 прививок;
Сумская область - 463 случая / 270 прививок;
Тернопольская область - 469 случаев / 600 прививок;
Харьковская область - 1255 случаев / 390 прививок;
Херсонская область - 208 случаев / 280 прививок;
Хмельницкая область - 854 случая / 640 прививок;
Черкасская область - 581 случай / 0 прививок;
Черновицкая область - 204 случая / 310 прививок;
Черниговская область - 185 случаев / 275 прививок.