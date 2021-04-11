34 мутации нашли ученые у обнаруженного в Анголе штамма коронавируса

Группа исследователей из университетов Южной Африки, Великобритании, Эфиопии, Бразилии и Анголы изучили штамм коронавируса, выявленный у путешественников в аэропорту Анголы, о котором писала "Страна".

Как выяснилось, этот штамм имеет 34 мутации.

Выводы ученых о новом варианте коронавируса опубликованы на портале medrxiv.org.

В марте 2021 года авторы исследования получили 118 образцов мазков из носоглотки, собранных у зараженных коронавирусом в период с июня 2020 года по февраль 2021 года. У трех прибывших из Танзании в Анголу путешественников, которые сдали тест в середине февраля, ученые обнаружили новый вариант коронавируса. В последовательности РНК этого вируса найдена 31 замена аминокислот (когда место в последовательности кода вируса занимает другая аминокислота), а также три делеции (утери части кода). Новый вариант коронавируса получил временное обозначение A. VOI.V2.

"Хотя мы выявили только три случая заболевания этим новым штаммом, это требует срочного расследования, поскольку в стране, где этот штамм был обнаружен, эпидемия в значительной степени не задокументирована и существует мало мер общественного здравоохранения для предотвращения распространения внутри страны и за ее пределами", - предупреждают ученые.