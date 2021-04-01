 

Путин устроил серьезную чистку среди командования Росгвардии

События Сегодня, 09:3771
Путин устроил серьезную чистку среди командования Росгвардии

Президент России Владимир Путин пошел на серьезное обновление генеральских верхов Росгвардии.

Он подписал подписал указ о значительных кадровых перестановках в руководстве военного формирования. 

Об этом сообщил депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн, как передает Коммерсант.

Указ еще не опубликован на официальном портале, но уже известно, какие именно перемены он предполагает. Три генерала освобождены от занимаемых должностей, а пять вообще уволены с военной службы.

Итак, с военной службы уволены следующие персоны:

- замдиректора - главнокомандующий войсками национальной гвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин;

- бывший руководитель главного управления связи Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беляков;

- бывший руководитель главного управления по работе с личным составом генерал-лейтенант Николай Рябчиков;

- бывший начальник финансово-экономического департамента генерал-лейтенант Вячеслав Савкин;

- начальник Пермского военного института войск национальной гвардии РФ генерал-майор Владимир Купавский.

В числе освобожденных от должностей, но не уволенных с военной службы - руководитель договорно-правового департамента генерал-майор Александр Школьников и начальник управления службы Росгвардии по Северной Осетии полковник Эльбрус Рамонов.
Президент России также назначил девять полковников на различные руководящие должности в Росгвардии. В частности, Сергей Шевчук, ранее работавший в управлении общественных связей МВД, возглавил департамент по взаимодействию со СМИ.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Путин, Росгвардия, чистка, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Главному штабисту США о ситуации в Украине рассказал главнокомандующий ВСУ Хомчак
Главному штабисту США о ситуации в Украине рассказал главнокомандующий ВСУ Хомчак
1-апр-2021, 09:51
Зеленский подписал указ о военной стратегии Украины
Зеленский подписал указ о военной стратегии Украины
25-мар-2021, 22:11
Санкции против девяти российских топ-чиновников ввела Канада
Санкции против девяти российских топ-чиновников ввела Канада
24-мар-2021, 20:43
Новые европейские санкции против России уже опубликованы и вступили в силу
Новые европейские санкции против России уже опубликованы и вступили в силу
2-мар-2021, 17:45
Санкции против Захарченко и Якименко и проверка двойного гражданства: что решили на СНБО
Санкции против Захарченко и Якименко и проверка двойного гражданства: что решили на СНБО
26-фев-2021, 22:09

Последние новости

11:07
События
Кадыров назвал Навального врагом и предателем и призвал не выдавать ему Коран
11:05
Экономика
Доллар подорожал на 8 копеек, а евро - на 5
10:01
События
О подозрении бизнесмену, который давал крупные взятки экс-главе "Укравтодора" сообщила САП
09:43
События
Украину ждет сегодня похолодание на западе и снег в Карпатах
09:41
События
Ракетный удар по израильскому торговому судну в Аравийском море нанес Иран
09:39
События
К исполнению королевских обязанностей вернулась Елизавета II
09:37
События
Путин устроил серьезную чистку среди командования Росгвардии
09:36
События
34 мутации нашли ученые у обнаруженного в Анголе штамма коронавируса
08:33
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 апреля 2021
Вчера, 2021-04-13
21:24
События
Деньги у родственников за тела умерших от COVID-19 пациентов требовали паталогоанатомы Киевской больницы
21:21
События
Производитель вакцины Johnson & Johnson отложил ее поставки в Европу из-за побочных эффектов
21:12
События
За сохранение старших классов в школах Украины проголосовала Рада
18:58
Политика
Байден предложил Путину встретиться
17:59
События
Обнародован состав вакцин от коронавируса, которыми будут прививать украинцев
17:57
Политика
Доход от грантов вдвое больший, чем зарплата в Раде задекларировала нардеп из "Голоса"
17:54
Политика
Голосования за возвращение льгот на электроэнергию и мораторий на повышение тарифов провалила Рада
15:42
Политика
Об отсутствии запросов от Зеленского на разговор с Путиным вновь заявил Песков
13:17
Политика
США и НАТО в превращении Украины в "пороховую бочку" обвинили в МИД РФ
13:15
Политика
"Превратить Украину в Сирию". Зачем Ермак требует ракетные комплексы "Пэтриот" и кто их нам даст
13:12
События
Посольство РФ потроллило Госдеп после безликих поздравлений США с Днем космонавтики

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 апреля 20217871
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 апреля 20213252
Почему Россия закрыла полеты в Турцию и при чем тут Зеленский1461
Военно-транспортный самолет ВВС США с неизвестным грузом прибыл из Риги в Киев784
Легендарный Елисеевский магазин, открытый в Российской империи и переживший СССР закрылся в Москве742
Итоговый протокол окружного избиркома на 87-м округе, которым объявлялась победа Вирастюка отменил суд669
"Превратить Украину в Сирию". Зачем Ермак требует ракетные комплексы "Пэтриот" и кто их нам даст548

Досуг

Таунхаусы и коттеджи от застройщика Smart Development
Таунхаусы и коттеджи от застройщика Smart Development
Если вы работаете в Киеве, но мечтаете о доме с собственной территорией, где можно обустроить зону отдыха, то смело покупайте таунхаус или коттедж в пригороде.
Вчера, 17:44134
Лайфхаки для легкого и интересного изучения иностранного языка в период летних каникул
Лайфхаки для легкого и интересного изучения иностранного языка в период летних каникул
Школьные каникулы — это прекрасное время для развлечений и отдыха от учебы. Но за несколько месяцев безделья ребенок может забыть то, что изучал в школе весь предыдущий год.
Вчера, 17:08136
Платья: время обновлять модные запасы
Платья: время обновлять модные запасы
Платья — где купить и какому бренду отдать предпочтение?
Вчера, 10:58131
Work and Travel USA - летняя работам студентам в США
Work and Travel USA - летняя работам студентам в США
Каждый год границу Америки пересекают более миллиона граждан со всех уголков планеты. Кто-то отправляется сюда на отдых, кто-то выбирает эту независимую страну для работы, а кто-то планирует усовершенствовать здесь свои знания английского языка.
Вчера, 10:56136
Алкоголізм: хвороба, яка виліковується
Алкоголізм: хвороба, яка виліковується
Що відрізняє залежну від алкоголю людину від тієї, яка не має такої пристрасті? Те, що її настрій і фізичний стан підпорядковані черговій дозі спиртного. Якщо вона відсутня, то всі думки спрямовані на вирішення цієї проблеми.
12-апр-2021, 20:19169
Как осуществляется кодирование
Как осуществляется кодирование
Метод кодирования широко используется как способ лечения алкогольной зависимости. Несмотря на то, что в частых случаях такой метод дает лишь временный эффект, он весьма популярен и распространен. Но как это работает и в каких случаях стоит прибегать к кодированию?
12-апр-2021, 20:18198

События

Кадыров назвал Навального врагом и предателем и призвал не выдавать ему Коран
Кадыров назвал Навального врагом и предателем и призвал не выдавать ему Коран
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал российского оппозиционера Алексея Навального врагом и предателем, а также исламофобом.
Сегодня, 11:0737
О подозрении бизнесмену, который давал крупные взятки экс-главе "Укравтодора" сообщила САП
О подозрении бизнесмену, который давал крупные взятки экс-главе "Укравтодора" сообщила САП
САП и НАБУ сообщили о подозрении владельцу группы компаний, который, по версии следствия, систематически давал взятки экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку.
Сегодня, 10:0159
Украину ждет сегодня похолодание на западе и снег в Карпатах
Украину ждет сегодня похолодание на западе и снег в Карпатах
В среду, 14 апреля на большей части Украины обещают дожди. Особенно сложными будут погодные условия в западных областях.
Сегодня, 09:4375
Ракетный удар по израильскому торговому судну в Аравийском море нанес Иран
Ракетный удар по израильскому торговому судну в Аравийском море нанес Иран
После атаки на иранский ядерный объект, которая серьезно притормозила производство обогащенного урана, официальные отношения Тегерана и Тель-Авива фактически перешли в стадию необъявленной войны.
Сегодня, 09:4167
К исполнению королевских обязанностей вернулась Елизавета II
К исполнению королевских обязанностей вернулась Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II, которая стала вдовой после смерти своего мужа принца Филиппа, вернулась к исполнению королевских обязанностей спустя четыре дня после ухода из жизни своего супруга.
Сегодня, 09:3974
Путин устроил серьезную чистку среди командования Росгвардии
Путин устроил серьезную чистку среди командования Росгвардии
Президент России Владимир Путин пошел на серьезное обновление генеральских верхов Росгвардии.
Сегодня, 09:3772
7 Днів