К исполнению королевских обязанностей вернулась Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II, которая стала вдовой после смерти своего мужа принца Филиппа, вернулась к исполнению королевских обязанностей спустя четыре дня после ухода из жизни своего супруга.

Об этом сообщает Press Association в сети.

Вчера, 13 апреля Елизавета II участвовала в официальном мероприятии по случаю ухода Уильяма Пила с поста лорда-камергера при королевском дворе. Возращение королевы к исполнению своих обязанностей пресса Британии расценила как "глубокое чувство долга" перед страной.

Уильям Пил покинул высшую придворную должность еще 1 апреля, прослужив на этом посту 14 лет. В должности лорда-камергера его сменил бывший глава службы контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер. И теперь именно он должен обеспечить проведение траурной церемонии и организацию похорон принца Филиппа, которые пройдут 17 апреля.