Ракетный удар по израильскому торговому судну в Аравийском море нанес Иран

После атаки на иранский ядерный объект, которая серьезно притормозила производство обогащенного урана, официальные отношения Тегерана и Тель-Авива фактически перешли в стадию необъявленной войны.

Вчера, 13 апреля, по израильскому торговому судну в Аравийском море (неподалеку от берегов ОАЭ - Ред.) был нанесен ракетный удар. Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщения ряда израильских и арабских СМИ.

Корабль был атакован ракетой, запущенной с иранского судна или беспилотника. Судно получило незначительные повреждения. По предварительным данным пострадавших среди экипажа нет.

Напомним, что конфликт между Ираном и Израилем обострился из-за инцидента на ядерном объекте в Натанзе. Здесь, 11 апреля, на обогатительном комплексе им. мученика Ахмади Рошана произошел взрыв, парализовавший системы распределения электроэнергии. Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что сбой в системе оказался проявлением "ядерного терроризма".