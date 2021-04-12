Украину ждет сегодня похолодание на западе и снег в Карпатах

В среду, 14 апреля на большей части Украины обещают дожди. Особенно сложными будут погодные условия в западных областях.

В Карпатах прогнозируют дождь и мокрый снег, местами значительный. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных регионах температура воздуха ночью опустится до +1...+6. Днем прогнозируют +6...+11. На высокогорье Карпат на протяжении суток от -2 до +3.

На остальной территории страны ожидается облачная с прояснениями погода, ночью без существенных осадков. Днем в северо-восточных регионах, а также в Житомирской, Винницкой и большинстве южных областей небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9, в дневные часы +11...+16.

В Киеве в среду без существенных осадков, облачно. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью +7...+9, а днем до +14...+16 градусов.