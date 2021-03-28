Кадыров назвал Навального врагом и предателем и призвал не выдавать ему Коран

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал российского оппозиционера Алексея Навального врагом и предателем, а также исламофобом.

Он призвал Владимирскую колонию, в которой находится Навальный, не давать ему для изучения Коран вопреки просьбе самого заключенного.

Об этом Кадыров написал в Telegram-канале.

Отметим, Алексей Навальный попросил у администрации колонии предоставить ему для изучения Коран. По словам оппозиционера, он хочет изучить его, чтобы лучше понимать ислам и мусульман, а также развиваться как христианин. Священную книгу мусульман Навальному не дали, поэтому он, по его словам, подал на колонию в суд.

На эту ситуацию резко отреагировал глава Чечни. Кадыров обвинил Навального, что тот якобы пытается использовать Коран в своих политических целях и "обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе".

"Это враг и предатель, который продал свою Родину и готов осуществить любую провокацию, лишь бы обратить внимание на свою жалкую персону", - написал Рамзан Кадыров.

По его словам, Навальному лучше подумать над своим поведением, стоя в углу камеры, ведь "времени достаточно".