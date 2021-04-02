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События Сегодня, 13:3163
Медсоветник Байдена заявил что коллективный иммунитет не гарантирует победу над коронавирусом

Даже после массовой вакцинации, рассказал Энтони Фаучи, COVID-19 не исчезнет.

Однако, чем больше людей получат прививки, тем меньше будет новых случаев заражения.

Энтони Фаучи, главный медсоветник президента США Джо Байдена и врач-инфекционист, заявил, что массовая вакцинация и "коллективный иммунитет" от коронавируса не являются гарантией победы над коронавирусом COVID-19, передает ВВС.

По словам Фаучи, не существует четких критериев касательно того, какой процент населения необходимо вакцинировать, чтобы победить ту или иную болезнь, потому понятие "коллективного иммунитета" является "неуловимым".

Он отметил, что и вакцинированный человек может заразиться коронавирусом, поскольку ни одна прививка не гарантирует 100% защиты.

"Ни одна вакцина не имеет 100-процентной эффективности, что означает, что вакциноассоциированные инфекции будут наблюдаться и впредь, независимо от эффективности вашей вакцины", — сказал Фаучи.

Впрочем, по его словам, хоть коронавирус и не исчезнет, благодаря массовой вакцинации количество новых случаев заражения значительно уменьшится. В качестве примера он привел вакцинацию от вируса гриппа, благодаря которой количество случаев инфицирования ежегодно уменьшается на 40-60%.

Также Фаучи заявил, что возвращение мира к нормальной жизни после пандемии COVID-19 будет постепенным и "не будет похоже на включение и выключение света".

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Теги: news, новости, Украина, США, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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