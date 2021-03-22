Этим летом может пройти встреча Путина и Байдена

Говорить о месте проведения саммита, утверждают в США, пока рано. Подготовка находится на раннем этапе.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что о месте встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина рано. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

"Мы все еще находимся на ранних этапах этого процесса. Когда появится больше деталей, мы ими со всеми вами поделимся", — заявила Псаки.

По ее словам, проведение встречи Байдена и Путина ожидается в ближайшие месяцы.

"Увидим. В предстоящие месяцы было бы и этим летом", — сообщила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, 13 апреля президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор. Также президент США предложил Путину в ближайшие месяцы провести встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения "всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией".

Кроме того, Байден подчеркнул "непоколебимую приверженность" США суверенитету и территориальной целостности Украины. Американский лидер выразил озабоченность по поводу наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность.