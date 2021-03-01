C начала года бензин подорожал на 15%, автогаз - более чем на 20%

С начала 2021 года в Украине цены на бензин выросли на 15%, при этом сжиженный для автомобилей газ подорожал более чем на 20%.

Об этом свидетельствуют данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в марте 2021 года, обнародованные Государственной службы статистики (Госстат).

По данным ведомства, в марте по сравнению с декабрем прошлого года: