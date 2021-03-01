C начала года бензин подорожал на 15%, автогаз - более чем на 20%

С начала 2021 года в Украине цены на бензин выросли на 15%, при этом сжиженный для автомобилей газ подорожал более чем на 20%.
Об этом свидетельствуют данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в марте 2021 года, обнародованные Государственной службы статистики (Госстат).
По данным ведомства, в марте по сравнению с декабрем прошлого года:
- бензин А-92 подорожал до 27,5 гривен за литр (на 15,6%);
- бензин А-95 - до 28,7 грн (на 14,8%);
- дизельное топливо - до 27,8 гривен (на 15,7%);
- сжиженный газ для автомобилей до 15,6 гривен (на 22,9% ).