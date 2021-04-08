В антикварном магазине Брюсселя случайно нашли украденную древнюю статую без головы

Мраморная скульптура была похищена с раскопок на окраине Рима в ноябре 2011 года. Ее стоимость исчисляется в шестизначную сумму в долларах.

Римская статуя, относящаяся к первому веку до нашей эры, оценочная стоимость которой составляет около $120 тыс, была случайно обнаружена двумя полицейскими в одном из антикварных музеев Брюсселя в Бельгии, передает ВВС.

На обезглавленную скульптуру в тоге правоохранители наткнулись во время отдельного расследования по другому делу.

Обратив внимание на мраморную фигуру в магазинчике антиквариата в брюссельском районе Саблон, карабинеры пробили ее по базе украденных артефактов. Каким же было их удивление, когда оказалось, что статуя "Тогатус" пропала еще 10 лет назад. Ее украли с территории виллы Марини Деттина на окраине Рима в ноябре 2011-го.

Фигуру вернули на родину, а итальянский торговец, использующий испанский псевдоним, был вызван в прокуратуру Рима. Его обвиняют в получении украденных товаров и незаконном вывозе статуи.

Италия давно проводит кампанию по возвращению произведений искусства и артефактов, которые, по утверждениям правительства, были украдены или разграблены.