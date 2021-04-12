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Apple покажет новые гаджеты 20 апреля

Ожидается анонс планшетов и компьютеров следующего поколения.

Компания Apple проведет презентацию 20 апреля 2021 года, на которой, как ожидается, будут представлены новые устройства.

На мероприятии, которое пройдет под лозунгом "Полный расцвет", представят новые планшеты iPad Pro и iPad Mini 6. "Профессиональная" модель планшета может получить дисплей mini-LED, благодаря которому улучшится цветопередача и контрастность экрана.

Маленькая версия планшета, вероятно будет оснащена дисплеем с диагональю 9 дюймов, что превышает показатели модели старшего поколения.

Apple покажет новые гаджеты 20 апреля

Кроме того, Apple анонсирует новые модели компьютеров. а именно, моноблока iMac и ноутбука MacBook Pro. Согласно слухам, Apple разрабатывает обновленный iMac с новым дизайном, который будет представлен в различных цветах. Компьютер будет оснащен процессором собственной разработки, базирующийся на архитектуре ARM. Ранее техногигант уже показал свои ноутбуки на процессоре M1. Ноутбук MacBook Pro может получить улучшенную версию процессора M1X.

Что касается AirPods 3, Apple работает над новой версией, которая похожа на AirPods Pro с силиконовыми насадками для ушей, но без функции активного шумоподавления.

Apple покажет новые гаджеты 20 апреля

Также ожидается, что компания покажет устройство-геомаячок AirTag. Это трекер, размером с монету, его можно разместить, например, на связке ключей, в кошельке прямо в приложении Find My вместе с устройствами Apple.Первоначально официальный анонс AirTag ожидался в сентябре, а затем в октябре и ноябре, но Apple решила отложить выпуск.

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Теги: news, новости, Украина, Apple, 7dniv, 7dnivinfo  
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