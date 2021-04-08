На учения в Черное море вышли Российские военные корабли

В ходе маневров якобы будут проводиться артиллерийские стрельбы с участием вертолетов и самолетов морской авиации.

Группа российских военных кораблей вышла на учения в Черное море, в ходе которых будут проводиться артиллерийские стрельбы с участием вертолетов и самолетов морской авиации.

Об этом информируют росСМИ со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота РФ.

"Отряд кораблей в составе фрегата "Адмирал Макаров", малых ракетных кораблей "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетного корабля на воздушной подушке "Самум", тральщика "Иван Голубец", а также большие десантные корабли вышли из пунктов базирования и провели тренировку по преодолению условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота", – сообщили в Черноморском флоте РФ.

Учения проводятся на фоне обострения ситуации на Донбассе в связи с концентрацией большого количества российских войск возле границ Украины. Из-за роста напряженности между Россией и Украиной американские эсминцы "Дональд Кук" и "Рузвельт" движутся в Черное море, и уже вошли в акваторию Средиземного моря, пройдя пролив Гибралтар.

В Минобороны РФ сообщили, что в течение апреля Вооруженные силы РФ проведут 4048 учений различного масштаба. Учения будут проходить на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.