15 апреля нардепы рассмотрят "посадки" за ложь в декларациях и растаможку "евроблях"

Предлагается по упрощенной схеме легализовать только те автомобили, которым больше пяти лет, и они ввезены до конца 2020 года.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента. С соответствующей просьбой к нему обратились 155 народных депутатов.
Заседание начнется в 16 часов 15 апреля. В его повестки включены такие законопроекты:
- Об усилении уголовной ответственности за ложь в декларациях (предлагается предусмотреть возможность лишения свободы) (рег. № 4651).
- О временном упрощении таможенного оформления "евроблях" (№ 4644-д). Речь идет о легализации только автомобилей старше пяти лет, которые были ввезены в Украину до 31 декабря 2020 года.
- Об изменениях взимания налогов, сборов и обязательных платежей с транспортных средств (№ 4643-д).
- О стимулировании развития цифровой экономики в Украине (№ 4303).
- Об обеспечении равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком (№ 3695).
- О внесении изменений в закон "Об индустриальных парках", направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики (№ 4416-1).
- О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений (регистр. № 5058).
- О внесении изменений в закон о госбюджете-2021 относительно обеспечения деятельности восстанавливаемого Министерства аграрной политики и продовольствия (№ 5197-2).
- О внесении изменений в некоторые законы относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству (№ 3774).
- О предоставления льгот отдельным категориям граждан, обращающихся за совершением консульских действий (№ 4539).
- О сертификации оператора системы передачи (№ 3364-1-д).
- О внесении дополнений в закон "О предотвращении коррупции" (относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования) (№ 5173).
- О развитии института старост (№ 4535).
- О внесении изменений в закон о государственных наградах (№ 5327).
- О конституционной процедуре (рег. № 4533).