К лету Евросоюз введет COVID-паспорта

Власти ЕС, утверждают журналисты, считают, что внедрение системы COVID-паспортов поможет восстановлению сферы туризма.

Страны Европейского союза якобы договорились о введении COVID-паспортов для туристов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.

Паспорта позволят вакцинированным, выздоровевшим от COVID-19 или с отрицательными результатами тестов легче путешествовать по ЕС, где ограничения на передвижение серьезно сказались на сферы путешествий и туризма уже более года.

27 стран-членов ЕС "подчеркнули свое обязательство подготовить инфраструктуру к лету 2021 года", — говорится в документе, с которым ознакомилось издание.

Европейский парламент, который также должен согласиться с предложением, чтобы оно вступило в силу, должен согласовать свою позицию в конце этого месяца, и ожидается, что заключительные переговоры между законодателями, представителями стран и исполнительной властью ЕС начнутся в мае.

Хотя государства-члены планируют признавать только одобренные в ЕС вакцины, другие страны могут также выдавать сертификаты, например российский Спутник V или китайский Sinovac, которые разрешены только на их территории, пишет издание.

Напомним, в ЕС планируют создать паспорта вакцинации к лету. О необходимости создания COVID-паспортов в Украине заявлял и президент Украины Владимир Зеленский.

Правительство Великобритании планирует провести тестирование системы COVID-паспортов при проведении массовых мероприятий. В COVID-паспорте будет указываться: прохождение вакцинации, наличие естественного иммунитета и отрицательный тест на коронавирус. Рассматривается вариант разработки как бумажного, так и электронного формата паспорта вакцинации. Пилотный проект планируется провести на полуфинале и финале Кубка Англии по футболу, на массовых мероприятиях в Ливерпуле.