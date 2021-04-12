Кличко назвал причину продления жестких ограничений

Количество госпитализированных, рассказал мэр, значительно выросло из-за мутации COVID-19. Саму сложившуюся ситуацию в городе он назвал "критической".

Продление Локдауна в Киеве, рассказал мэр столицы Виталий Кличко, было вынужденной мерой из-за критической ситуации в больницах. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Комиссия по ТЭБ и ЧС продолжила локдаун, опираясь на цифры, которые мы получаем от специалистов и советы экспертов-вирусологов… В этом направлении скажу, что ситуация в нашем городе остается критической, что касается койкомест, что касается смертей. Кстати, сегодня было 47, вчера 42, позавчера 44. 45-50 человек умирают каждый день", — сообщил мэр города.

По словам градоначальника, больницы Киева сейчас переполнены из-за мутации коронавируса.

"Если раньше мы госпитализировали двух пациентов из десяти, сейчас семь из десяти. Раньше, если дети не болели или болели бессимптомно коронавирусом, вчера был в детской больнице, вирусологи говорят, что сейчас увеличилось количество детей, которые даже находятся под кислородом", — рассказал Кличко.