Торговле в Черном и Азовском морях препятствует Россия

Кремль, по словам Тарана, с 2008 года активно усиливает свое влияние, что несет экономическую и военную угрозу

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что российские военно-морские силы угрожают украинским торговым путям.

Об этом он заявил на заседании подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны.

По словам министра, Россия с 2008 года активно усиливается на Черном море для контроля всего региона. Кремль может использовать это для непредсказуемых, эскалационных действий со стороны оккупированного Крыма. На оккупированном полуострове, по данным министерства, насчитывает до 42 тысяч военных, которых Россия может использовать для наступательных операциях.

"Мы также внимательно следим за возможным увеличением российского Черноморского флота танкодесантными кораблями, а также боевыми лодками. Если они придут со Средиземного и Каспийского морей российские войска с этими дополнительными кораблями потенциально способны осуществлять значительные десантные операции", — заявил Таран.

Он подытожил, что усиление активностей России в Черном и Азовском морях приводят к ограничениям и блокировке важных торговых экономических путей, что приносит экономические потери всем странам в регионе.