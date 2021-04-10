После двухлетнего перерыва Ужгород возобновит прием регулярных авиарейсов

При взлете и посадке в аэропорту Ужгорода самолеты заходят в воздушное пространство Словакии.

Аэропорт "Ужгород" возобновит прием регулярных авиарейсов, сообщил нардеп от "Слуги народа", руководитель закарпатского отделения партии Николай Тищенко.

По его словам, авиакомпания Windrose с 1 июня три раза в неделю будет выполнять рейсы из Киева.

Регулярные полеты в Ужгород были прекращены в 2016 году.

Особенностью аэропорта "Ужгород" является то, что на взлете и посадке самолеты заходят в воздушное пространство Словакии.

В июне 2016 года между Украиной и Словакией возникли споры, кто будет обеспечивать диспетчерское сопровождение самолетов, заходящих на посадку или взлетающих из Ужгорода – словацкая сторона отказывалась передать это право Украине. Поэтому полеты прекратились вообще.

Переговоры велись с 2017 года, открытие аэропорта анонсировалось еще в декабре 2018 года. В марте 2019 года в Ужгород начала летать авиакомпания "Мотор-Сич", но уже через два месяца полеты остановлены по причине их экономической нецелесообразности.

Принципиальная договоренность со Словакией была достигнута только в июле 2020 года. В сентябре того же года министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал соглашение со своим словацким коллегой. 17 марта этого года Кабмин одобрил соглашение между Украиной и Словакией об использовании части словацкого воздушного пространства в международном аэропорту "Ужгород". Тогда же было обещано, что "работу аэропорта восстановят в ближайшее время".

Одновременно власти много говорили о необходимости строительства нового аэропорта в Закарпатье. Место для него долго выбирали. 9 апреля глава Госагентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков сказал, что новый аэропорт на Закарпатье не будут строить в ранее анонсированных локациях (Мукачево и Среднее). Место для нового аэропорта уже выбрали, но его пока держат в секрете, чтобы не началась скупка земли.

"В ближайшее время должна произойти встреча с главой Закарпатской ОГА и местной ОТО для обнародования информации о месте для нового аэропорта, – сказал Хомяков. – Проектирование, вместе с проведением госэкспертизы, продлится примерно шесть месяцев. Уже с начала следующего года сможем начать работы".