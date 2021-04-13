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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 апреля 2021

В Украине по состоянию на утро 15 апреля 2021 - 1 887 338 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 14 553 новых случаев в сутки.

Умерло 38 658 человек.

Выздоровело - 1 453 766.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях.
15744 человека привито против COVID-19 за сутки 14 апреля 2021 в Украине.
419 297 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 419 295 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу заграницей).

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 1625 случаев / 2220 прививок;
Винницкая область - 450 случаев / 195 прививок;
Волынская область - 397 случаев / 503 прививки;
Днепропетровская область - 1005 случаев / 2560 прививок;
Донецкая область - 961 случай / 440 прививок;
Житомирская область - 648 случаев / 826 прививок;
Закарпатская - 305 случаев / 310 прививок;
Запорожская область - 1015 случаев / 540 прививок;
Ивано-Франковская область - 194 случая / 516 прививок;
Киевская область - 835 случаев / 112 прививок;
Кировоградская область - 183 случая / 680 прививок;
Луганская область - 292 случая / 250 прививок;
Львовская область - 748 случаев / 2340 прививок;
Николаевская область - 404 случая / 470 прививок;
Одесская область - 881 случай / 540 прививок;
Полтавская область - 627 случаев / 410 прививок;
Ровенская область - 505 случаев / 330 прививок;
Сумская область - 644 случая / 330 прививок;
Тернопольская область - 403 случая / 380 прививок;
Харьковская область - 1168 случаев / 230 прививок;
Херсонская область - 324 случая / 390 прививок;
Хмельницкая область - 1088 случаев / 720 прививок;
Черкасская область - 747 случаев / 0 прививок;
Черновицкая область - 252 случая / 260 прививок;
Черниговская область - 726 случаев / 192 прививки.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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