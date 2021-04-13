Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 апреля 2021

В Украине по состоянию на утро 15 апреля 2021 - 1 887 338 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 14 553 новых случаев в сутки.

Умерло 38 658 человек.

Выздоровело - 1 453 766.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях.

15744 человека привито против COVID-19 за сутки 14 апреля 2021 в Украине.

419 297 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 419 295 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу заграницей).

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 1625 случаев / 2220 прививок;

Винницкая область - 450 случаев / 195 прививок;

Волынская область - 397 случаев / 503 прививки;

Днепропетровская область - 1005 случаев / 2560 прививок;

Донецкая область - 961 случай / 440 прививок;

Житомирская область - 648 случаев / 826 прививок;

Закарпатская - 305 случаев / 310 прививок;

Запорожская область - 1015 случаев / 540 прививок;

Ивано-Франковская область - 194 случая / 516 прививок;

Киевская область - 835 случаев / 112 прививок;

Кировоградская область - 183 случая / 680 прививок;

Луганская область - 292 случая / 250 прививок;

Львовская область - 748 случаев / 2340 прививок;

Николаевская область - 404 случая / 470 прививок;

Одесская область - 881 случай / 540 прививок;

Полтавская область - 627 случаев / 410 прививок;

Ровенская область - 505 случаев / 330 прививок;

Сумская область - 644 случая / 330 прививок;

Тернопольская область - 403 случая / 380 прививок;

Харьковская область - 1168 случаев / 230 прививок;

Херсонская область - 324 случая / 390 прививок;

Хмельницкая область - 1088 случаев / 720 прививок;

Черкасская область - 747 случаев / 0 прививок;

Черновицкая область - 252 случая / 260 прививок;

Черниговская область - 726 случаев / 192 прививки.