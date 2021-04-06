Свои войска из Афганистана одновременно с армией США выведут страны НАТО

Вслед за США, которые выведут свои войска из Афганистана до сентября, то же самое решили сделать страны - союзницы по НАТО.

Как передает "Интерфакс", об этом говорится в распространенном 14 апреля заявлении Североатлантического совета.

"Союзники пришли к выводу, что мы начнем вывод сил, участвующих в операции "Решительная поддержка", к 1 мая. Этот вывод войск будет упорядоченным, скоординированным и проводится по нашей собственной воле. Мы планируем, что вывод всех сил завершится за несколько месяцев. Мы будем решительно реагировать в этот период на любые атаки талибов, - сказано в документе.

В нем также упоминается, что в 2001 году союзники применили статью 5 Вашингтонского договора (единственный раз в истории НАТО) и направили свои силы в Афганистан с целью противостоять "Аль-Каиде" и тем, кто напал на Соединенные Штаты 11 сентября, а также предотвратить использование террористами Афганистана как безопасного убежища.

Министры стран НАТО в своем заявлении отметили, что завершение миссии альянса происходит "на фоне возобновления региональной и международной поддержки политического прогресса на пути к миру".

"Мы продолжим поддерживать продолжающийся мирный процесс, осуществляемый афганцами и возглавляемый афганцами. Мы приветствуем Стамбульскую конференцию как возможность продвинуть мирный процесс вперед и закрепить прогресс, достигнутый в Дохе. Мы призываем афганское правительство и талибов придерживаться своих обязательств в отношении мирного процесса, инициированного соглашением между США и "Талибаном" и совместным заявлением США и Афганистана", - заявил Североатлантический совет.

Он заверил, что союзники и партнеры по НАТО будут продолжать поддерживать Афганистан, его народ и его институты в обеспечении безопасности и отстаивании достижений последних 20 лет.

"Вывод наших войск не означает прекращения наших отношений с Афганистаном. Скорее, это будет началом новой главы. В основе прочного мира в Афганистане будет лежать прочное, всеобъемлющее и мирное соглашение, которое положит конец насилию, гарантирует права человека всех афганцев, особенно женщин, детей и меньшинств, поддержит верховенство закона и гарантирует, что Афганистан никогда больше не станет убежищем для террористов", - обещают страны НАТО.

В заявлении выражена благодарность "всем, кто участвовал в этой миссии и поддерживал ее, включая силы безопасности Афганистана".

Между тем Байден анонсировал начало вывода войск США из Афганистана 1 мая и завершение до 11 сентября. По его словам, США отправились в Афганистан из-за ужасающих терактов 11 сентября, случившихся 20 лет назад, и "это не может объяснить, почему мы должны оставаться там в 2021 году".