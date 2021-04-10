Под Одессой задержали жестокого двойного убийцу

В Одесской области, в городе Подольске, оперативники смогли быстро найти и задержать мужчину, который 13 апреля жестоко расправился со своей бывшей сожительницей и ее мужем.

Об этом передает пресс-служба ГУ НП Одесской области.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители допросили соседей и родственников погибших, изъяли вещественные доказательства, в деле участвовала и служебная собака-ищейка.

"Оперативники установили, что в тот вечер злоумышленник употреблял алкогольные напитки вместе с погибшими и между ними возникла ссора. Подозреваемый ушел из дома, а через некоторое время вернулся, чтобы расквитаться за оскорбления. Преступный умысел он воплотил в жизнь с помощью ножа - женщина получила от него пять ножевых ранений, а мужчина около тридцати.

Сейчас в рамках уголовного производства проводятся следственные действия под процессуальным руководством местной прокуратуры: назначены экспертизы, правоохранители настаивают на избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал начальник Подольского районного управления полиции Александр Ноздратенко.

Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и объявили подозрение по п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Возможное наказание - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.