В Ровно смягчают карантин

В Ровно, который находится в "оранжевой" зоне карантина, городские власти решили смягчить ограничения.

С 15 апреля в городе возобновляются все бесплатные льготные перевозки, а с 19 апреля - дети вернутся в школы.

Такое решение приняла комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба Ровенского горсовета.

"С 15 апреля в Ровно будут возобновлены бесплатные льготные перевозки в городском пассажирском транспорте для всех льготных категорий без ограничений во времени, при условии соблюдения всех противоэпидемических требований и в пределах мест для сидения", - рассказали в горсовете.

С понедельника, 19 апреля, ученики 1-11 классов вернутся к очной форме обучения. Школы эстетического воспитания и учреждениям клубного типа также смогут полноценно работать.

В то же время, городские власти обязали правоохранителей усилить контроль за соблюдением санитарных норм и противоэпидемических мероприятий в дошкольных учебных заведениях, заведениях общественного питания, физической культуры и спорта и рынках.