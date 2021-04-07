Зачем Зеленский хочет ликвидировать суд, где оспаривают решения власти

Президент внес в парламент законопроект, который предусматривает ликвидацию Окружного админсуда Киева и создания Киевского городского админсуда, который будет выполнять функции своего предшественника - рассматривать иски по решениям органов власти, зарегистрированных в Киеве.

Зачем президент решил разогнать ОАСК и к чему это приведет, анализирует "Страна".

"Неотложно" ликвидировать ОАСК

Внимание, которое к себе притягивает ОАСК объясняется тем, что именно в нем можно было обжаловать решения разных органов власти, министерств, ведомств, вплоть до постановлений Кабмина.

Именно ОАСК запретил Компартию, признал незаконными действия НАБУ по прослушке фигуранта "янтарного дела" экс-депутата Бориса Розенблата, разрешил трансляцию "Сватов", в которых одну из главных ролей исполнил "запрещенный" в Украине актер Федор Добронравов, запрещал Ульяне Супрун исполнять обязанности главы Министерства здравоохранения, восстанавливал Романа Насирова в должности главы Госфискальной службы, приостановил решение Минкульта о переименовании УПЦ, отменил решения Киеврады о переименовании проспектов Московского и Ватутина в Бандеры и Шухевича, отменил постановление Кабмина о вступлении в силу нового украинского правописания.

На данный момент в производстве ОАСК иск телеканала "Первый независимый" к СБУ, иски "112", "NewsOne" и "Zik" к Нацраде, иск Минюста о запрете "Партии Шария". И буквально 14 апреля открыл производство по обращению главы Конституционного суда Александра Тупицкого, которого после указа Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС, не допускали в здание суда.

В общем, у ОАСК степень влияния колоссальная.

При этом глава суда Павел Вовк известен как жесткий противник внешнего управления Украиной со стороны США. В том числе резко негативно он оценивал и варианты судебной реформы, которая передавала бы процесс отбора судов в руки так называемых "международных экспертов", подконтрольных Западу.

Соответственно лоббисты этой реформы, а также группа поддержки НАБУ предприняла большие усилия, чтобы с Вовком покончить.

Еще в 2019 году НАБУ и Управление специальных расследований Генпрокуратуры провели обыски в ОАСК и объявили подозрения Вовку и еще трем судьям. Следствие опубликовало якобы записи разговоров судей, в которых говорится о вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и вынесение заведомо неправосудных решений. Сам Вовк называл записи сфальсифицированными.

Дело, впрочем, быстро заглохло, но в июле 2020 года его реанимировали.

Вовку, его заместителям, и пятерым другим судьям ОАСК сообщили о подозрении в совершении ряда преступлений. Но с тех пор судьи так и не были отстранены от работы, а мера пресечения им не избрана ("Страна" подробно писала об этой истории).

Постепенно ОАСК стал восприниматься этаким "судебным Сталинградом", который стоит на пути требуемых Западом реформ. А потому его сокрушение стало одним из условий, который "западные партнеры" выставляли украинской власти.

Что, возможно, объяснялось еще и тем, что прозападное лобби само хотело контролировать этот стратегический суд, чтоб получить мощный рычаг давления на власть.

Именно поэтому у Зеленского долгое время противились расправе над ОАСК.

Первоначально в Офисе президента рассматривался мягкий вариант - передать часть полномочий в Верховный Суд. Соответствующий законопроект уже был даже отправлен в Раду, но Запад он не устроил.

И вот теперь президент решил вообще ликвидировать Окружной админсуд.

Зеленский пояснил это тем, что "суд не смог вернуть доверие к себе", и был источником "скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости".

Еще до появления непосредственно текста законопроекта Зеленского о ликвидации суда, в "Слуге народа" целый ряд депутатов начали писать примерно одинаковые и по сути и по форме опусы в поддержку этого решения: "Я поддерживаю полную ликвидацию и готов (а) голосовать хоть завтра".

Не удивительно, что в унисон со "слугами" свой широкое одобрение этой идее высказывали и грантовые деятели, связанные с западными посольствами.

В самом суде в ответ на позицию президента заявили, что продолжают работать в штатном режиме и рассматривать 45 тысяч дел, которые "сами себя не рассмотрят".

"Главной причиной, почему деятельность ОАСК в новостях освещалась негативно та критиковалась должностными лицами, было и остается то, что у ОАСК особенные полномочия - а именно рассмотрение дел относительно центральных органов власти. Вполне очевидно, что решение вопросов, которые имели политический окрас, резонировало в обществе, поскольку в спорах всегда есть сторона, которая недовольна решением. Большинство этих дел рассматривалось в апелляционном и Верховным судом. Резонансные решения оставались в силе, что свидетельствует о правильном подходе к решению тех или иных споров. В то же время, уже абсолютному большинству населения Украины понятно, что последние 7 лет инициативы реформирования судебной власти писались не в Украине, а реформы, которые проводились при поддержке грантовых организаций, провалены и не отображают украинские правовые реалии. Новая судебная реформа, которую пытаются навязать Украине, аналогично готовится не в Украине. И она направлена не на создание независимой судебной системы в Украине, а для подчинения ее антиконституционному внешнему управлению", - заявили в ОАСК.

Формально у президента есть право провести реорганизацию суда. Согласно части 2 статьи 125 Конституции Украины суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент Украины после консультаций с Высшим советом правосудия.

В "Слуге народа" заявили, что такие консультации с ВСП были проведены.

Дела ОАСКа будут похоронены

Законопроект о ликвидации суда был воспринят как попытка Зеленского показать Западу, что он его требования выполняет.

Тем более, что произошло это как раз накануне визита президента Украины к президенту Франции Макрону. Накануне французская сторона сообщала, что Макрон помимо прочего хотел обсудить с Зеленским и судебную реформу.

Но когда на сайте Верховной Рады наконец появился текст самого проекта закона о ликвидации ОАСК, обнаружилось, что Зеленский с его помощью решил вообще фактически ликвидировать возможность оспаривать решения власти в суде.

Документ предусматривает ликвидацию ОАСК и создание вместо него Киевского городского окружного административного суда, который будет располагаться в столице.

Согласно переходным положениям законопроекта, когда закон вступит в силу, ОАСК прекратит осуществлять правосудие и в течение 10 дней должен передать подсудные ему дела в Киевский окружной административный суд. Это ныне действующий суд, который занимается делами по Киевской области. Получается, что он станет "преемником" ОАСК до тех пор пока не будет создан Киевский городской окружной административный суд.

Юристы считают этот законопроект в таком виде катастрофой для административного судопроизводства в столице.

"В 10 дневный срок передать дела ОАСКа - это нереально. Поймите, это просто невозможно обеспечить такую мгновенную передачу дел. Кроме того, все дела теперь откатятся на стадию "ноль", все судебные процессы в новом суде начнутся заново. То есть, люди ждут защиту своих прав, но в разумные сроки ничего не получат. Реформирование суда надо делать планово, разумно. Но то, что написано в этом проекте, - это за гранью понимания", - сказал "Стране" адвокат Артем Захаров.

А адвокат Ростислав Кравец говорит, что после передачи из ОАСК дел в Киевский окружной административный суд, они там просто будут похоронены из-за огромного объема работы.

В ОАСК на сегодня работает 49 судей, а в Киевском окружном - всего 22.

"В ОАСКе находится 45 тысяч дел. Кроме того, существует огромное количество дел, которые в апелляции, кассации. Эти дела уходят в Киевский окружной админсуд, итого на 22 судьи "ляжет" 50 тысяч новых дел, по 2 тысячи дел на каждого судью. Представьте себе эти мешки с делами, которые просто будут похоронены в новом суде. Это остановит любые споры с органами власти в Киеве и Киевской области", - отмечает Кравец.



"Представьте себе, что завтра Кабмин обяжет всех людей в стране ходить без трусов или сброситься на яхту Зеленскому. Опротестовать это решение Кабмина будет негде. Людей лишают на неопределенный срок возможности оспорить абсолютно любое решение власти", - отмечает адвокат.

Важно, что в проекте вообще никак не поясняется, что будет с судьями ОАСК и аппаратом суда. Кроме того, назначения в новый суд также затянутся на долгие месяцы.

"Если парламент и примет этот законопроект, то, во первых, возникнет коллапс. И в первую очередь это прочувствуют на себе обычные люди. Дело будет слушаться не год, а три. Ни о какой передаче дел в течение 10 дней не может идти речь даже в теории. Часть дел потеряется. Худший сценарий - когда будут приняты меры обеспечений иска или решения по сути, выданы исполнительные документы, а вот обжаловать их нельзя будет, т.к. дело где-то физически зависнет (в новом или старом суде). Во-вторых, никакого назидательного примера для других судей или чиновников не будет. Слишком стойкий коррупционный вирус, чтобы испугаться далеких разборок. В-третьих, а дальше что? Разве есть четкое понимание, где и как взять новых, профессиональных и не сильно жадных судей? Нет. Следующий логичный и системный ход - это ликвидация всех без исключения правоохранительных органов и парламента", - комментирует "Стране" адвокат Олег Бабич.

Впрочем, учитывая "неотложность" проекта и "флешмоб", который устроили в монобольшинстве и в прозападном лобби в поддержку этого проекта, говорит о том, что шансы на его принятие весьма высоки. По словам политолога Руслана Бортника, если проект будет принят, влияние президента на судебную систему возрастет.



"Этим законопроектом президент преследует две цели. Первая цель - разгромить ОАСК. Ему в принципе важно поставить под свой контроль всю судебную систему. Поэтому в новый суд будут набирать только лояльных судей, которые не посмеют ничего отменять без отмашки с Банковой. Вторая цель - заблокировать рассмотрение обращений граждан, несогласных с решениями власти. То есть, это развязывает руки власти в части принятия спорных решений, ведь многие из них в принципе будет невозможно обжаловать. Большинство депутатов внутри "слуг" поддерживают это решение, это поддержат условные "соросята". То есть в принципе довольно высокие шансы на принятие", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Ситуацию также прокомментировал телеграмм-канал "Политика Страны".

"Две новости последних дней, важные для понимания сути политики Зеленского и его отношений с Западом.

1. Ликвидация ОАСК.

2. Переназначение Любченко главой Госналоговой администрации.

"Западные партнеры" и их лобби в Украине давно требовали как ликвидации ОАСК, так и смены руководителя Госналоговой администрации на какого-то понятного им человека. Потому что Любченко - это человек, связанный с другом президента Ильей Павлюком - влиятельным (во всех смыслах) на таможне деятелем.

Но первую хотелку Зеленский удовлетворил (хотя и не до конца - еще нужно проголосовать за законопроект). А вторую нет.

Ликвидация ОАСК - это мероприятие громкое. Потому что из-за публичной позиции как самого суда, так и его главы Павла Вовка, он превратился чуть ли не в символ судейского сопротивления внешнему управлению.

Но в практическом смысле от этой ликвидации Зеленский мало что теряет, а "западные партнеры" мало что получают. Точнее Зе вообще ничего не теряет, а даже наоборот - законопроект о ликвидации выписан им так, что просто уничтожит на время саму возможность обжаловать через админсуд решения власти (в течение 10 дней все дела должны быть переданы из ОАСК в другой суд, который под ними будет похоронен).

То есть ликвидация ОАСК это чисто символический ход для удовлетворения Запада.

А вот руководство налоговой администрации - это реальная власть и контроль над потоками, который Зеленский из своих рук упускать не хочет. А потому все просьбы и рекомендации от "западных партнеров" по этому вопросу были выброшены в мусорную корзину.

И такая акробатика во всем - Банковая пытается сделать вид, что выполняет требование Запада, но при этом ключевые моменты по контролю за потоками и схемами хочет оставить за собой. Долго ли получиться так ходить по канату - вопрос открытый", - пишет "Политика Страны".