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События Сегодня, 14:1931
Кто мечтал вернуть Украине ядерную бомбу и реально ли это

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который ранее призывал Меркель разорвать отношения с РФ, призвал западные страны помочь Украине в борьбе с военной эскалацией на границе с Россией.

И предложил "подумать о ядерном статусе".

Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции Deutschlandfunk в четверг. "Ситуация катастрофическая… Россия хочет стереть Украину с лица земли как государство", - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Украине от Запада нужны не только выражения солидарности, но и современные системы вооружений, чтобы иметь возможность защитить себя.

"Возможно, стоит подумать и о ядерном статусе", - заявил Мельник.

Чуть позже в Твиттере он еще раз уточнил, что Украина требует сильной военной поддержки от Германии и скорейшего членства в НАТО, чтобы предотвратить новое военное нападение со стороны России.

После событий 2014 года в Украине стали все чаще тосковать по "ядерному прошлому".

Поскольку подписанты "Будапештского меморандума" не вмешались во время захвата Крыма, среди политиков ядерное оружие стало выступать гипотетической "палочкой-выручалочкой": мол, если бы у нас была "красная кнопка", войны с Россией бы не было, а если бы и была, то очень быстрая.

Понятно, что все эти разговоры - чистая демагогия, и поднять ядерный проект Украина в обозримой перспективе не сможет: на это нужны десятки миллиардов долларов, не говоря уже об отрицательной позиции Запада. И начинаются "воспоминания" о ядерном статусе в моменты обострения отношений с Россией. 

Впрочем, адресат у этих посланий в основном на Западе. Именно Европе и США дается сигнал о том, что Украине надо помогать - иначе, мол, начнем возвращать ядерный статус. 

Предлагаем вспомнить, кто еще кроме Мельника, публично заявлял о необходимости возвращения ядерной бомбы.

2016: Радио-радикальная партия Ляшко

6 декабря 2016 о необходимости вернуть ядерное оружие заговорили в украинском парламенте. Нардепы от "Радикальной партии" предложили Украине вернуть статус ядерного государства, и даже подготовили соответствующий законопроект № 5489

Автор инициативы - лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Он, и ряд его сопартийцев, заявили о необходимости выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, Ляшко заявлял, что Киев имеет все основания для восстановления ядерной державы, ведь, по его мнению, Будапештский меморандум не выполняется подписавшими его странами.

2017: Атомный Ницше и националисты

В 2017 вопрос возвращения ядерного оружия стал обсуждаемой темой в националистических кругах. 16 марта 2017 партии ВО "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" подписали документ об объединении своих усилий, а также прописали 20 своих главных целей, которые они будут выполнять совместно. Среди пунктов было и возвращение ядерного статуса.

А 14 октября, на съезде общественного корпуса "Азов", где движение переформатировалось в партию, были описаны шаги партии на ближайшие четыре года. Участником съезда раздали проекты программ партии, в которых, среди прочего был тот же пункт про ядерное оружие.

В том же году, 15 сентября 2017 года, во время на ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве Петр Порошенко процитировал Ницше и намекнул, что Будапештский меморандум не выполняется. И намекнул, что один ядерный заряд - лучше, чем Будапештский меморандум

"То, что не убивает, делает вас сильнее. Это фраза Ницше, и она, по моему мнению, вполне отражает суть того, что происходит сейчас в геополитике. Мы уже живем в новом мире, я думаю о том, что мы туда еще не дошли. Если кто-то думает, что когда закончится война в Украине, все будет так, как было, я думаю, что эти люди ошибаются. Вы не можете воскресить десятки тысяч погибших украинцев. Вы не можете забыть, что подписи под Будапештским меморандумом дают меньше безопасности, чем один ядерный заряд", - сказал президент.

Примечательно, но такое заявление было сделано после того, как в августе спецпредставитель США Курт Волкер раскритиковал подобную идею

2018: Тоска по "красной кнопке" секретаря СНБО Турчинова

15 февраля 2018 года, во время слушания дела по госизмене Виктора Януковича в Оболонском суде Киева, Турчинов удивил присутствующих заявлением.

Предоставляя свидетельские показания, он заявил, что сейчас Украина не может объявить войну Российской Федерации, потому что у России есть ядерное оружие.

Но намекнул, что ситуация может измениться. То есть, что работа над разработкой "ядерного ответа" ведется в Украине.

"Придет время, когда мы сможем дать и ядерный ответ России. Это будет не скоро, но будет", - Турчинов.

Неизвестно, когда именно должен был состояться ядерный ответ, но до сих пор подтверждения тех слов Турчинова о "ядерном ответе" не нашлось

Позже, в том же 2018 году, Турчинов назвал отказ от ядерного оружия "исторической ошибкой"

"Ядерное разоружение было исторической ошибкой. Данные нам гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой были написаны", - заявил он

2019: Не самый мирный атом лауреата премии Сахарова Сенцова

Предложение вернуть ядерную бомбу Украине прозвучало 26 ноября 2019 года от режиссера и бывшего заключенного Олега Сенцова. Примечательно, но это произошло после получения Сенцовым премии Сахарова.
Выступая на трибуне Европарламента Сенцов высказал сожаление насчет Будапештского меморандума, в рамках которого, по мнению Сенцова, Украина променяла бомбы на бумагу

"Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире, получив вместо этого бумагу под названием меморандум, которая гарантировала территориальную целостность со стороны России, Великобритании и США", – напомнил режиссер.

"Раз у нас забрали Крым - нужно вернуть нашу бомбу", - рассуждал Сенцов.

Любопытно, что академик Сахаров, именем которого названа врученная Сенцову премия, до того как стать правозащитником был одним из разработчиков советского ядерного оружия.

2021: Владимир Зеленский в поисках тревожного чемоданчика

1 февраля 2021 президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что у Украины нет ядерного оружия. Если бы у нас была атомная бомба, "не было бы вторжения", - считает президент.

"Я понимаю, что ядерное оружие – это очень плохо. Но если бы в Украине сейчас было ядерное оружие, если бы мы тогда не сделали такую большую ошибку, а я считаю, что это ошибка на сегодняшний день, то не было бы вторжения, и у нас были бы наши территории. Потому что мы всегда могли бы говорить на равных с Российской Федерацией и со всем миром. Вот и все", - заявлял Зеленский.

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Теги: news, новости, Украина, Ядерное, оружие, 7dniv, 7dnivinfo  
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