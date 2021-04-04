Как власти собрались централизовать при помощи СНБО рынок обналички в Украине

Обнальщики и "конверты" сейчас на взводе.

Речь идет о конвертационных центрах, через которые проходит масса схем - начиная от скруток и возмещения НДС и заканчивая минимизацией налогов, обналичиванием средств, легализацией и выводом кэша за границу.

Напомним: еще в прошлую пятницу конвертационные центры должны были стать новой темой СНБО. Накануне появилась информация о якобы готовящихся санкционных списках "конвертов". Что, собственно, выглядело логично, так как конвертиционные центры зачастую работают в связке с контрабандистами, против которых Совбез недавно ввел санкции.

Но тогда заседание СНБО перенесли.

Совбез на эту неделю (он запланирован на четверг, 15 апреля) озвучивает уже другой перечень вопросов (планируется еще раз разобраться с контрабандистами, обсудить кибербезопасность и ситуацию на Донбассе). Но в среде самих конвертаторов говорят, что якобы могут вынести и новые санкционные списки по их теме.

Интересно, что все это время - с тех пор как сорвался предыдущий "конвертационный" СНБО - "схемщики" активно пытаются "порешать вопросы". Бизнес-среда, которая пользуется услугами "конвертов", жалуется, что многие фирмы не работают или берут заказы очень выборочно, некоторые даже повысили расценки. То есть на этом рынке витают панические настроения, а его представители говорят о возможном переделе. По этому поводу расстроился и бизнес, ведь для компаний "кипиш" по конвертационным центрам чреват сложностями с налогами и дополнительными расходами на их решение.

"Далеко не всегда услугами конвертационных центров пользуется только бизнес, который хочет провернуть какую-то схему. У людей нередко банально не остается другого выхода. Скажем, часто в системе попросту невозможно зарегистрировать налоговые накладные или их блокируют из-за якобы рисковых операций. Причем решить вопрос с законном поле крайне сложно, хотя по постановлению Кабмина №1165 нужно всего лишь заполнить таблицу сведений налогоплательщика (внести подробную информацию о бизнесе и характере коммерческих операций), и налоговые накладные регистрируются автоматически. Но в 85% случаев такие таблицы не принимаются, люди подают их по 20-30 раз, все без толку. А у кого-то, кто имеет нужные связи, все получается с первого раза. Это и есть "конверты", которые затем "помогают" другим», — пояснил нам налоговый адвокат, партнер консалтинговой компании ADA Group Андрей Тамошюнас.

"Страна" разбиралась, как работают конвертационные центры, кто их контролирует и будет ли зачистка этого рынка.

Банановая тема на миллиарды

По оценочным данным, на сегодняшний день в Украине работает порядка 500-600 конвертационных центров, причем их количество постоянно меняется, так как фирмы на этом рынке долго не живут, они то открываются, то через какое-то время закрываются, и так по кругу.

Сам бизнес "конвертов" не нов, правда, схемы по мере изменения налогового законодательства и рыночной конъюнктуры постоянно меняются.

В чем суть работы конвертационных центров? В упрощенном варианте это фактически легализация любых серых или проблемных операций, начиная с налогов и заканчивая "непонятной" наличкой.

"Фактически, конвертационные центры - это инфраструктура теневой экономики. Их еще называют банковской системой теневиков, ведь у "конвертов" даже кредит получить можно.

Так как доля теневой экономики в Украине традиционно высока и оценивается едва ли не в 50%, в клиентуре у конвертаторов недостатка нет. Поэтому этот бизнес процветает". — говорит экономист Алексей Кущ.

Экс-глава Минфина Игорь Уманский расписал схему работы конвертационных центров так: "Вы купили где-то за границей бананы, в Польше допустим, официально завезли, зарегистрировали. У вас при пересечении вашим товаром границы возник НДС к уплате. Вы поставили свои бананы на таможенный склад. После этого вы их за кэш продали на рынке, получили свою прибыль. В цене продажи у вас и НДС, и все-все вы компенсировали. После этого вы бумаги – не бананы, потому что бананы уже проданы и вы уже свою прибыль получили, в том числе НДС, а бумаги – продаете мне. То есть по бумагам я купил у вас бананы, которых на самом деле уже не существует. После этого я нахожу компанию и продаю эти "бананы" уже ей. Движения самих бананов не происходит, их, повторюсь, нет. Потом на этой компании бананы превращаются в зерно. Как в анекдоте. И у вас есть НДС на это зерно. В этот момент происходит легализация зерна, которое кто-то купил за кэш у фермеров.

Вы легализовали это зерно, и у вас появился входящий НДС. И при этом вы легализовали свой доход, потому что вы свои кэшевые затраты перевернули в официальный, "белый" расчет. После этого идет три "прокладки", дальше уже более-менее нормальная компания экспортирует это зерно – и получает НДС к возмещению. Тот НДС, который вы в нашем примере уже получили, продав эти бананы на рынке. Входящего НДС, который должен быть представлен к возмещению по этому зерну, нет, потому что зерно было куплено за кеш на "сером" рынке. В этом суть так называемой скрутки".

Только по этой схеме, по оценкам Уманского, ежегодный оборот - порядка 60 млрд гривен.

На самом деле описанная выше "скрутка" - лишь одна из схем.

По словам Тамошюнаса, операции с НДС и налоговыми накладными являются едва ли не самой востребованной слугой конвертаторов. Но не единственной. Бизнес нередко обращается и по другим вопросам - от беспроблемной регистрации налоговых накладных до обналичивания средств на зарплаты.

"Взять, к примеру, налоговые накладные. Их блокировки уже просто стали страшным сном бухгалтеров. Фискалы могут остановить налоговые накладные, якобы, из-за рисковых операций. Такими почти всегда признаются те, где идут разные товарные группы, скажем, на входе бананы на выходе зерно. То есть, в теории, можно заподозрить схему. Блокировка рисковых операций прописана в постановлении Кабмина №1165. Но там же указаны исключения, когда накладные не блокируются. Чтобы получить автоматическую регистрацию, нужно заполнить таблицу сведений налогоплательщиков с подробным указанием кодов, с которыми работает компания, и пояснить суть коммерческих операций. Скажем, если это строительная фирма, то она получает песок и цемент, а на выходе у нее уже совсем другая продукция, то есть, у налоговиков нет оснований подозревать схему. Но все дело в том, что сами эти таблицы уже стали схемой - мало кому удается их "защитить" - в 85% случаев фискалы их попросту не принимают, бывает, региональная налоговая принимает, а через пару часов ГНС аннулирует. Но у некоторых фирм как раз нет проблем в регистрацией ни таблиц, ни самих налоговых накладных. И к ним потом все идут "за консультацией", — рассказал Тамошюнас.

Ценник на такие "консультации" зависит от конкретной услуги, но в целом составляет порядка 3-3,5% от суммы, которая проходит в схеме.

Если брать в комплексе затраты бизнеса на услуги "конвертов" (от минимизации налогов до обналички денег), то получается порядка 10%, — говорит Алексей Кущ, То есть обороты "конвертов" просто огромные - это сотни миллиардов в год.

Наследство Верланова и залетные

Понятно, что работа конвертационных центров невозможна без "крыши" налоговиков или силовых структур.

"Технически все конвертационные центры понятны налоговикам и видны силовикам, службе финансового мониторинга, также как и контрабандисты - таможенникам. ГНС имеет все рычаги для выявления и ликвидации конвертцентров, они, условно говоря, часть "пищевой цепочки" и невозможны без участия высокопоставленных налоговиков – сотрудников и руководителей центральной и региональных комиссий по блокировке налоговых накладных и департамента отслеживания рисковых операций", — пояснил нам заместитель главы профильного парламентского комитета Андрей Холодов.

Он также добавил: "теперь вопрос по конвертцентрам – это вопрос к Любченко (Алексей Любченко Кабмин на днях назначил главой Государственной налоговой службы, до этого он был исполняющим обязанности - Ред.) и его команде. У нас на комитете много раз звучали претензии к ГНС, в том числе в областях, мы открыто обсуждали конкретные компании, которые участвуют в схемных операциях. Вопрос по конвертцентрам – это вопрос и к Финмону. Значит, каких-то депутатов первого созыва с их карточками Приватбанка они видят, внуков замминистров 2000 года тоже видят, а многомиллионые скрутки и обнал – нет. Важно, чтобы вопрос по конвертцентрам рассматривался именно в контексте вовлечения налоговиков, силовиков и чиновников. Если конвертаторов рассматривать вне этого контекста – то это экономического результата для бюджета не даст, только политический".

То есть, ожидается, что в списках СНБО, если он вернется к теме конвертационных центров, будут не только бенефициары-"конверты", но и налоговики и силовики.

Кто сейчас контролирует «конверты»? На самом деле "бенефициары" в каждом регионе - свои. Но проблема этого рынка в том, что он не прошел "зачистки" после кадровых перестановок в ГНС и СБУ. К примеру, одним из крупнейших контролеров "конвертов" считается близкий друг и однокурсник экс-главы налоговой Сергея Верланова Василий Костюк или как его еще называют "Вася Львовский". Его называют в качестве одного из претендентов на место в санкционном списке СНБО.

Костюк курировал конвертационные центры во Львовской области еще с 2012 года, и прославился, в первую очередь, благодаря построению табачных "налоговых ям". Фирмы, которые связывали с Костюком, наладили двойные продажи сигарет - отдельно реализовывали сам товар (его скупали контрабандисты), отдельно - документы на него. Что позволяло легализировать полученные от контрабандистов деньги. Эти схемы, как говорят эксперты, прикрывал еще один однокурсник Верланова Орест Витык, который работал во Львовской налоговой.

Также, как говорят наши источники, в "черный список" может попасть экс-советник Верланова Юрий Крыган. Он, якобы, обеспечивал "прикрытие" для киевских конвертов, которые курирует Вячеслав Стрелковский. Стрелковского называют одним из главных "обнальщиков" страны, услугами которого пользуется крупный бизнес (в частности, среди постоянных клиентов называют сети АЗС и продуктовый ритейл).

Со Стрелковским связывают такие фирмы как ООО "С.К.С", "Продмаркет трейд", "ТД Дитрейд" и др, хотя официально они зарегистрированы на совсем других людей.

К примеру, "С.К.С", по данным "Опендатабот" "висит" на Денисе Гринюке и ООО "ТД Дитрейд", на фирме - 265 судебных решений, она уже несколько раз заявляла о прекращении своей деятельности, перерегистрировалась и т.д.

Что касается Юрия Крыгана, то как говорят наши источники, он получает со схем, которые проходит через фирмы Стрелковского порядка 1,5% (то есть, половину "комиссионных").

Также в санкционном списке могут оказаться фамилии руководителей нескольких областных управлений ГНС (источники говорят, об Одесской и Донецкой областях), которые, якобы, крышуют местные конвертцентры.

"В последнее время на этом рынке также появилось много "залетных". Люди увидели, что в стране разброд и шатание, контроль ослабили, поэтому пользуются моментом - ищут "крышу" среди налоговиков средней руки, регистрируют товки (ООО - Ред.) на бомжей, и начинают обслуживать бизнес. Пока фискалы опомнятся и их накроют их, через фирмы уже пройдут сотни миллионов, а завтра они закрылись и ищи ветра в поле", — говорит глава общественного движения SAVEФОП Сергей Доротич.

Время от времени этот рынок зачищают. Скажем, в конце прошлого года во Львове накрыли конвертационный центр с годовым оборотом в 20 млрд, о чем сообщил Офис генпрокурора. "Конверт" работал на территории Львовской и Ривненской областей.

В октябре 2020 силовики накрыли «конверт» на 15 млрд с порядка 500 "клиентов". Как заявили тогда в офисе генпрокурора, к работе конвертационного центра, якобы, были причастны работники банков и ГНС, в том числе, "бывший глава Государственной налоговой службы".

Собственно, адреса для рейдов у силовиков есть. В свое время Уманский составил перечень фирм, через которые проводятся скрутки. По словам Холодова, эта информация в работе у Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий (ее возглавляет нардеп Иван Крулько).

В феврале этого года Крулько сообщил, что они нашли "как минимум 500 млн гривен, которые были отданы прямо из бюджета в виде возмещения НДС в течение 2019 и первого квартала 2020 года". Возмещение проходило по различным схемам, одна из самых популярных - через покупку сельхозпродукции без легальных документов и ее "экспорт" через специальные фирмы, обеспечивающие документы и легализацию.

"Попросили 50%"

Другой вопрос - зачем хотят "зачистить конверты" - чтобы перекрыть налоговые схемы или переделить этот рынок на миллиарды.

Эксперты считают, что, скорее, второе - идет борьба за схемные потоки и попытки централизовать рынок "обнала" под контролем людей близких к нынешней власти (схожие процессы, к слову, идут и по потокам контрабанды на таможне, причем там также активно участвует СНБО, о чем мы подробно уже писали).

"Этот рынок зачищают уже не впервые, и всегда это было связано с "обновлением" списка бенефициаров. Что, как правило, совпадало с кадровыми перестановками в налоговых органах. Но после "зачисток" конвертационные центры быстро восстанавливались и по-прежнему предлагали бизнесу полный спектр услуг. Нужно быть очень наивным, чтобы серьезно полагать, что санкции или "зачистки" могут уничтожить конвертационные центры как явление. Их можно побороть только экономическими методами. Если расходы бизнеса на схемы и обнал станут сопоставимыми с "белыми" налогами (до 10-15% от оборота компании), в "конвертах" попросту пропадет смысл", — говорит Алексей Кущ.

"Очевидно, в окружении Зе появились желающие подмять под себя схемные потоки, поэтому и всплыла тема "конвертов". Думаю, по аналогии с контрабандистами, что в "черные списки" попадут схемщики второго, а то и третьего эшелона. Но четко обозначат кто сейчас крыша и куда нести деньги", - говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Как говорят наши источники, в ОП "не так давно "назначен" новый смотрящий за схемными потоками - Андрей Гмырин. Гмырин долгое время работал в силовых структурах (налоговой милиции ГФС), позже в Фонде госимущества (был помощником экс-руководителя Игоря Билоуса), а сейчас он скромный доцент Университета ГФС. Тем не менее, он вхож в ОП, имеет тесные связи в кругу силовиков. И, якобы, он продвигает на должность зама главы Государственной налоговой службы через ОП Александра Кучеренко (при Билоусе руководил Киевским отделением Фонда госимущества, а ранее работал в налоговых органах). Причем, изначально был план провести Кучеренко через конкурс в кресло главного налоговика страны (он подавал документы, но не выиграл конкурс).

И, якобы, "анонс" санкций СНБО по "конвертаторам" также был задумкой людей Гмырина, которые рассчитывали таким образом подтолкнуть схемщиков к договоренностям. Те, якобы, действительно засуетились и готовы "порешать". Но называют слишком высокую комиссию за крышу - 1,5% от суммы (то есть, половину комиссионных самих конвертаторов).

"Тут поставили вопрос следующим образом - без самодеятельности, ты платишь, тебе дают "крышу", все централизовано. Не все на таких условиях хотят работать, поэтому многих будут "зачищать", скорее всего. На "конверты" сейчас спрос очень большой. Это уже не только бизнес, но и многие госкомпании, которые платят своим людям зарплаты в конвертах. Да и сами "слуги" кэш получают, а обналичивать где-то нужно. Поэтому тут должен быть пул своих надежных конвертаторов. Если договорятся по-хорошему, может, и не будет никаких разборок СНБО. Но списки уже готовы", — пояснил нам источник, близкий к "бенефициарам" конвертационных центров.

Зачистки могут быть связаны также с кадровыми перестановками в ГНС. Нового главу налоговой службы Любченко связывают с "куратором" таможни Ильей Павлюком, а, после передела контрабандных потоков логичным выглядит и переформатирование "конвертов", через которых идут схемы с контрабандой.

В любом случае, эксперты говорят, что передел "конвертов" на первом этапе может поставить на стоп порядка двух третей схем, а также повысить их стоимость для бизнеса.