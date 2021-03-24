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События Сегодня, 18:0444
В Турции удивились планам Зеленского продать им отобранную у китайцев "Мотор Сич"

В турецких СМИ появилась информация о планах украинских властей продать Турции недавно отобранный у китайских инвесторов завод "Мотор Сич".

В то же время журналисты назвали Украину рискованным партнером, ведь по их мнению решение национализировать предприятие было принято Киевом под давлением Вашингтона, а отношения США и Турции на данный момент переживают не лучшие времена.

"50% акций компании ("Мотор Сич") будет передано неизвестной турецкой оборонной компании. В Турции побывала украинская делегация. Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу продажи 50% "Мотор Сичи". Между двумя странами планируется совместное производство, передача технологий и деталей", - говорится в публикации Donanim Haber.

Также журналисты заявили, что сделка Киева с Анкарой будет сильно зависеть от того, как в США воспримут покупку "Мотор Сичи" турецкими военными компаниями, которые пока что не названы.

"В настоящее время "Мотор Сич" переживает период, когда украинское правительство пытается вернуть себе контроль над компанией", - сообщило издание Daily Sabah.

В публикации также говорится, что вопрос о возможном вхождении турецких военных компаний в число акционеров "Мотор Сич" остается открытым, так как китайские инвесторы сопротивляются конфискации их актива, а кроме того обратились в международный арбитраж для компенсации своих потерь в размере 3,6 млрд долларов. 

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Теги: news, новости, Украина, мотор_сич, 7dniv, 7dnivinfo  
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