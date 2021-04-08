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События Сегодня, 20:0994
Как звонок Байдена Путину и санкции против РФ повлияли на Украину

После звонка Джо Байдена Владимиру Путину во вторник прозвучало много заявлений и произошло немало событий.

С одной стороны, появились некие признаки разрядки между США и Россией. Американцы отменили заход своих кораблей в Черное море. Тогда как российский флот продолжает учения в акватории. 

С другой стороны - сегодня США ввели санкции против России. Причем ранее Москва уже предупреждала, что в случае новых санкций встреча Путина и Байдена будет под большим вопросам. И когда об их введении было объявлено, то из России последовала серия жестких заявлений.

На этом фоне войска от границ Украины никто не отводит, а на Донбассе обстрелы перешли в новую фазу: ударов по Донецку, которых не было уже очень давно. Причем с новыми погибшими гражданскими. 

Одновременно идет "зрада" из Европы, которая дала понять, что достраивать "Северный поток-2" будет, невзирая на военную напряженность между Киевом и Москвой.  

"Страна" анализирует, как меняется ситуация после второго разговора президентов США и России. 

Обстрел Донецка и новый погибший 

Сегодня в "ДНР" сообщили о первом за долгое время обстреле Киевского района Донецка.

Снаряд 14 апреля ударил по многоэтажке на улице Новороссийской, которая расположена вблизи поселка Спартак - рядом с ним пролегает линия разграничения на севере Донецка. 

В Донецке заявили, что при обстреле погиб мужчина 1962 года рождения. Опубликовано его фото, а также снимки дома, где разбито окно на балконе четвертого этажа.

Как звонок Байдена Путину и санкции против РФ повлияли на Украину

"Страна" нашла людей, которые живут в соседнем доме, по улице Новороссийской, 17. Они подтвердили нам обстрел и гибель мужчины. По некоторым данным, в квартире была еще девочка, которая осталась жива. 

Дома расположены прямо перед Путиловским лесом, на самой окраине Донецка. Снаряд (предполагается, что от 122-миллиметровой пушки) попал в базу по соседству с домом, и осколки отлетели в многоэтажку. 

Мужчина погиб у балкона, возле которого стоял. Именно туда полетели осколки.

Как звонок Байдена Путину и санкции против РФ повлияли на Украину

Также телеграм-каналы местных СМИ публикуют видео с места гибели мужчины.

Это уже третья жертва среди гражданских лиц на неподконтрольных территориях. Особенный резонанс вызвала гибель 4-летнего Владика Дмитриева в поселке Александровское под Енакиево.

Трагический случай был зафиксирован ОБСЕ. Украина же пока даже не открыла уголовное дело по данному факту. Не комментируется и новая гибель гражданского лица. 

Конечно, можно принять и этот обстрел за случайность. Однако в Донецке всерьез начали готовиться к войне. Мешками с песком закладывают окна первого этажа городской администрации. 

Как звонок Байдена Путину и санкции против РФ повлияли на Украину
Как звонок Байдена Путину и санкции против РФ повлияли на Украину

Жители Донецка сообщают, что это сейчас происходит во всех органах власти и среди бела дня.

Многие считают, что делается это демонстративно - чтобы подготовить морально население к вероятной войне. Но есть и менее показательные меры. Читатели из Луганска рассказывают "Стране", что в городе началась проверка бомбоубежищ. 

Параллельно жители подконтрольных территорий фиксируют, как украинская военная техника передвигается вблизи линии фронта. Вот два свежих видео из-под Мариуполя. 

То есть после разговора россиян и американцев на высшем уровне бои на Донбассе только ужесточились. Что подтверждает и ОБСЕ. А главное - стороны открыто готовятся к войне. 

Противостояние на уровне Россия-США

Подготовка к вооруженному конфликту на территории Украины продолжается и в международной плоскости. Правда, тут после звонка Байдена некие подвижки все же есть.

Два ракетных эсминца США "Рузвельт" и "Дональд Кук" передумали и решили не входить в Черное море, как обещалось ранее. При этом российские военные суда в акваторию зашли и начали учения. 

Что произошло, американцы не объясняют. Но варианта может быть только два.

Первый - это стало прямым следствием звонка Байдена и доброй воли, которую решил продемонстрировать американский президент для налаживания отношений с Москвой. И снятия угрозы войны в Украине. 

Также интересно, что эсминцы решили изменить курс после того, как Россия вчера обвинила США в планах устроить провокацию на границе с Крымом. Не исключено, что таким жестом Штаты показали, что никаких подобных планов у них нет. 

Второй - корабли решили увести, чтобы не допустить конфликта между ними и группировкой ВМФ России. И это, кстати, гораздо более тревожный звоночек для Украины.

Ведь такой конфликт гипотетически может произойти, только если начнется война Украины и России. И США, находящиеся в акватории, вынуждены будут либо ввязываться в драку, либо молча наблюдать. Оба варианта, понятное дело, для Вашингтона неприемлемы.

В любом случае, военного конфликта с Россией американцы будут избегать - и это сегодня уже стало окончательно понятно. Даже в случае эскалации войны. 

Но вот на политико-дипломатическом фронте отношения между РФ и США начали двигаться в обратную от разрядке сторону.

Вчера Россия, как мы помним, выставила два условия ко встрече Путина с Байденом, которую призвал провести Белый дом. Это деэскалация со стороны Украины на Донбассе и отсутствие новых санкций. 

Как идет "деэскалация" - мы описали выше. А уже вчера авторитетные американские СМИ заявили, что новый пакет санкций воспоследует буквально в ближайшие дни. И вот сегодня Белый дом их официально ввел.

Связаны они с недавним докладом разведки, где Москву обвинили в кибератаках во время президентских выборов. Под ограничения попали ряд компаний, физических лиц, а также дипломатов, которых выслали из страны. Также компании США не смогут покупать долговые обязательства России. 

Понятно, что активировать эти санкции именно сейчас - это сознательный удар по требованиям Кремля не делать новых недружественных шагов перед возможной встречей двух лидеров. 

Причем не исключено, что вводят их, чтобы отыграть назад имиджево слабый для Байдена ход со звонком Путину.

Также вполне вероятно, что американцы надеялись своим звонком и обещанием встречи добиться каких-то немедленных уступок - например, отвода российских войск от украинской границы. И когда увидели, что это не сработало, вернулись к прежней тактике. 

Если так, то мы политически возвращаемся к ситуации до звонка - когда ситуация только накалялась. Если, конечно, Россия теперь решит исполнить свое обещание и прервет подготовку встречи. Тем более, что Белый дом сразу после введения санкций начал говорить, что встреча по-прежнему нужна. 

Но пока шансы на это весьма невелики - учитывая, что предыдущая политика поднятия ставок для Москвы оказалась успешной. В МИД России уже заявили, что вызвали американского посла для объяснений и пообещали "неотвратимый ответ". 

Три "зрады" от Европы и одна от Анкары

А пока идут немного другие сигналы из Евросоюза. 

Главное заявление, связанное с конфликтом, сделала Германия. Берлин заявил, что нельзя останавливать достройку "Северного потока-2" из-за угрозы войны - поскольку это наоборот может войну только спровоцировать.

"Эта дискуссия продолжается долго. Это (остановка строительства "Северного потока-2 - Ред.) не привело бы обязательно к изменению поведения России, я думаю, все было бы наоборот", - заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

И, хотя немецкий дипломат призвал Россию не стягивать войска, он внезапно заявил, что "Москва не заинтересована в восстановлении боев на Донбассе".

Заявление в общем-то сенсационное. По сути Берлин признал, что в случае провала "Потока" Москве было бы уже нечего терять на украинском направлении. И, чтобы его достроить, Кремлю война как раз не нужна.

То есть в Германии дали понять, что будут достраивать "Поток" даже несмотря на рост конфликтной ситуации вокруг Украины. 

Еще одним показателем нежелания ЕС обострять отношения с Россией стала позиция главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она отказалась ехать на саммит "Крымской платформы" в Украину. 

Третьей "зрадой" этого дня от Евросоюза стала французская. В Париже заявили, что перспектив принятия в Евросоюз у Киева нет. Примечательно, что сказано это было за день до поездки Зеленского к Макрону. 

Иными словами, Европа понимает, что украино-российский конфликт ударит сильнее всего по ней. И не торопится примыкать к США с их конфронтационной риторикой в адрес Москвы. 

Другие соседи Украины - в частности, Турция, куда недавно летал Зеленский за помощью, в том числе военной - пока демонстрируют примирительную риторику и говорят, что не будут принимать чью-то сторону в конфликте.

И на данный момент ситуация складывается так, что в случае конфликта с Россией Украина вряд ли сможет расчитывать на военную помощь иностранных держав.

В принципе это, похоже, уже понимают и в украинском руководстве.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал перестать фантазировать, что американцы будут воевать за Украину.

"Я думаю, ожидать того, что завтра американские солдаты придут в Украину и будут нас защищать, давайте мы не будем сказочниками. Такого не будет", - заявил Кравчук. 

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Теги: news, новости, Украина, Донбасс, Путин, Байден, 7dniv, 7dnivinfo  
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