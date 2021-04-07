В Испании за перевозку наркотиков задержаны шестеро украинских моряков

Местные власти подозревают украинцев в перевозке двух многотонных партий гашиша.

В Гибралтарском проливе 13 апреля было задержано судно с украинским экипажем. По данным Профсоюза работников морского транспорта Украины (ПРМТУ), задержан буксир Felsted под флагом республики Вануату с тремя украинцами на борту.

24-метровый буксир был перехвачен ​​двумя судами Морской службы гражданской гвардии Испании во время бушевавшего в проливе семибалльного шторма. Задержание произошло в рамках антинаркотической спецоперации Гражданской гвардии, Службы таможенного надзора (SVA) и Национальной полиции Испании.

Судно было отбуксировано в испанский порт Альхесирас, а его экипаж – арестован. На буксире обнаружили 7130 кг гашиша.

27 марта в Испании были задержаны также трое украинских моряков – экипаж 27-метрового рыболовного судна Albatros Guard VSL. Оно было задержано в ходе спецоперации по противодействию наркотрафику в 170 милях к юго-востоку от острова Гран-Канария (Канарские острова, Испания). На борту судна было обнаружено 18 тонн гашиша.

По информации родственников, в феврале этого года украинцы отправились на работу на Albatros Guard VSL, плавающее под панамским флагом. Выйдя на связь с семьями 7 апреля, моряки сообщили, что незадолго до ареста, когда Albatros находился в море, к нему "подошло неизвестное судно, с которого на его борт были сброшены мешки с неизвестным грузом". После чего экипаж Albatros получил распоряжение судовладельца принять груз и доставить в порт. По словам моряков, о характере груза команде известно не было.

Как сообщали испанские СМИ, задержанию Albatros Guard VSL и граждан Украины предшествовала оперативная работа, которая велась в течение 4-х месяцев в связи с подозрениями относительно возможного использования судна для перевозки наркотиков. На начальном этапе операции путем воздушного наблюдения были зафиксированы перемещения судна, которое 7 декабря вышло из порта Дэн Овер (Нидерланды) и проходило у побережья автономной области Галисия. По результатам проведенного анализа характеристик судна, с учетом недавней смены собственника и отсутствия на борту рыболовного снаряжения, судно было отнесено к категории подозрительных. В течение нескольких месяцев разведывательные службы наблюдали за ним.

По данным ПРМТУ, посольство Украины в Испании знает о задержании моряков и прилагает необходимые усилия для защиты украинцев.

В настоящее время задержанные моряки Albatros пребывают в тюрьме "Сальто де Негро" в Лас-Пальмасе в ожидании суда.