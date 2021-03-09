В Израиле отменили обязательное ношение масок после массовой вакцинации от коронавируса

С 18 апреля в Израиле, где вакциной Pfizer привили более половины взрослого населения, больше не нужно будет в обязательном порядке носить маски в открытом пространстве.

При этом маски в закрытых помещениях (магазинах, офисах и т.д.) всё еще нужны.

Об этом заявил министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн, передает информационный ресурс NEWSru.co.il.

"Маски призваны защитить нас от коронавируса. После того как специалисты пришли к выводу, что они больше не нужны на свежем воздухе, я их отменил", - заявил Эдельштейн.

Данное решение было принято на фоне снижения уровня заболеваемости коронавирусом, который уже длительное время сохраняется на невысоком уровне.

Несмотря на улучшение ситуации, израильский министр призвал граждан надевать маски в закрытых помещениях.

Согласно данным сервиса Wolrdometer, с начала пандемии в Израиле выявили 836 тыс. случаев коронавируса. Побороли заболевание 827 тыс. человек, умерли - 6,3 тыс. заболевших.