Своих граждан о смене ситуации с безопасностью в Украине предупредило посольство США

Посольство США предупредило находящихся в Украине граждан Соединенных Штатов о возможности смены условий безопасности практически без уведомления.

Речь идет о ситуации в Крыму и у границ Украины, куда американцам рекомендовали не путешествовать.

Предупреждение системы безопасности опубликовано на сайте посольства в Киеве и в его социальных сетях.

"Вниманию граждан США: Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине продолжает отслеживать ситуацию с Россией в оккупированном Крыму и у границ Украины, где условия безопасности могут измениться практически без уведомления", говорится в сообщении.

"Четвертый уровень - не путешествовать остается в силе для Крыма по причине злоупотреблений со стороны российских оккупационных властей, а также для восточных частей Донецкой и Луганской областей ввиду вооруженного конфликта", также говорится в сообщении.