 

Степанов рассказал о возможном особом режиме на Пасху и майские праздники

События Сегодня, 10:23145
Степанов рассказал о возможном особом режиме на Пасху и майские праздники

Глава Минздрава Украины Максим Степанов рассказал о ситуации с вакцинами, распространением эпидемии коронавируса и о том, что планируется ввести некий особый режим на время майских праздников в связи с возможными многочисленными собраниями людей в храмах и на улицах.

Об этом министр здравохранения рассказал в эфире канала "Украина 24".

"Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим, мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать... ограничивали контакты по возможности, избегали больших скоплений людей. Британский и южноафриканский штаммы сверхагрессивны, очень тяжелое течение болезни идет", - предупредил Максим Степанов.

Так же он считает, что в целом в Украине наблюдается положительная динамика.

"Мы сейчас в Киеве видим положительную динамику, как и в целом по стране. Две недели назад я говорил, что 15 апреля мы выйдем на пик. Сейчас у нас две области уже вышли из красной зоны - Ивано-Франковская и Закарпатская. А в Киеве видим положительную динамику. И чтобы она продолжалась и чтобы мы 30 апреля пошли на смягчение карантина, все зависит от нас всех, без преувеличения. Если одна часть киевлян придерживается установленных правил, а другая - нет, тогда достаточно трудно снизить уровень заболеваемости и госпитализации", - сказал министр.

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