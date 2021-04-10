В Запорожской области группу смерти создала и возглавила старшеклассница

В Запорожской области силовикам удалось разоблачить несовершеннолетнюю девочку, организатора и главу суицидальной группы в сети, в состав которой входили 28 человек.

Об этом передает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Днепровской окружной прокуратуры города Запорожье разоблачена несовершеннолетняя, которая совершала действия по доведению до самоубийства или покушения на самоубийство (ч. 1 ст. 120 УК Украины)", - рассказали в прокуратуре.

По данным следствия, ученица 11 класса одной из районных школ области создала в месcенджере "группу смерти", которая является аналогом группы "Синий кит", в состав которой входили 28 участников.

"Позиционируя себя куратором, девушка выдавала подписчикам группы смс-задачи по нестандартному выхода из сложных жизненных ситуаций и подстрекала их наносить себе телесные повреждения или совершать самоубийство разным способом", - добавили в пресс-службе.

В ходе проведенного санкционированного обыска по месту жительства несовершеннолетней изъят мобильный телефон, в котором, наряду с другой информацией, содержатся фотоизображения посмертных записок с рукописными текстами участников группы.