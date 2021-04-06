Полиция в Харькове накрыла подпольный арсенал для маленькой армии

Вчера, 15 апреля, в ходе спецоперации харьковская полиция обнаружила в гаражном кооперативе в буквальном смысле арсенал оружия и боеприпасов, которого хватило бы чтобы вооружить небольшой отряд.

Об этом передает пресс-служба ГУ НП Харьковской области.

"Во время санкционированного обыска полицейские обнаружили и изъяли 2 гранатомета РПГ-26, 3 пулемета ПКМ, ручной пулемет РПК и ствол к нему, 2 пистолета Люгер, 3 пистолета WALTHER, пистолет Глок-19 с глушителем, пистолет СР-10SI, автомат AGR-47. Так же обнаружены снаряженные магазины ко всему оружию.

Кроме этого, полицейские изъяли 7 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, 32 гранаты ВОГ, противопехотную мину, 3 тактических ножа, 2 устройства ночного видения и почти 1,5 тысячи патронов различных калибров", - рассказали в полиции.

Все изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертное исследование.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении о подозрении 54-летнему харьковчанину, в гараже которого был обнаружен арсенал.

В настоящее время проводятся следственные действия, продолжаются обыски. Правоохранители выясняют, где и с какой целью были приобретены оружие и боеприпасы.