 

С 14 мая Греция открывается для въезда украинцев

События Сегодня, 13:5752
С 14 мая Греция открывается для въезда украинцев

Греция подтвердила свои намерения открыть свои границы для украинцев.

Таким образом она станет первой страной Евросоюза, куда смогут поехать жители Украины.

Об этом со ссылкой на министра туризма Греции Хариса Теохариса сообщает РИА Новости в пятницу, 16 апреля.

Страна разрешит въезд всем иностранцам при наличии одного из этих документов:

  • отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов;
  • тест на антитела, подтверждающий перенесённое заболевание;
  • сертификат о вакцинации.

По словам министра, в Греции разработали "пять линий обороны" на время пандемии.

  1. Туристы должны предоставить справку о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или справку о том, что человек переболел Covid-19 (тест на антитела).
  2. По прибытию в Грецию туристов выборочно будут тестировать на коронавирус, в зависимости от ситуации с заболеваемостью в той или иной стране.
  3. В Греции оборудованы специальные гостиницы для изоляции тех путешественников, у которых выявили симптомы или положительный ПЦР-тест. Пребывание там будет бесплатно.
  4. Необходимость соблюдать меры безопасности, в том числе и соблюдение обязательного масочного режима.
  5. В Греции создали "стены доверия и иммунитета" для туристов путем вакцинации персонала, который работает в сфере туризма. По словам министра, сейчас в стране пытаются привить всех работников этой сферы.

Напомним, о том, что Греция может открыться для туристов 14 мая стало известно в начале марта.

В начале апреля в этой стране ослабили ограничения. Греция открыла часть магазинов, но при этом  местные жители должны заранее оформить свой визит онлайн.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, 7dniv, Греция, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

К лету Евросоюз введет COVID-паспорта
К лету Евросоюз введет COVID-паспорта
14-апр-2021, 19:29
В Украину ужесточили условия въезда
В Украину ужесточили условия въезда
23-мар-2021, 16:00
Турция по-прежнему остается открытой для путешественников, но власти изменили требования для въезда уже с 15 марта
Турция по-прежнему остается открытой для путешественников, но власти изменили требования для въезда уже с 15 марта
14-мар-2021, 11:55
Смягчить ограничения на въезд для иностранных туристов хотят страны Евросоюза
Смягчить ограничения на въезд для иностранных туристов хотят страны Евросоюза
13-мар-2021, 09:47
Молдова ужесточила правила въезда
Молдова ужесточила правила въезда
5-мар-2021, 12:44

Последние новости

14:04
События
Зеленский рассказал, как запрашивал разговор с Путиным
14:01
Политика
В Раде Министру здравоохранения Степанову вручили похоронный букет
13:57
События
С 14 мая Греция открывается для въезда украинцев
11:46
Политика
12 санкций по "контрабандистам" и секретный план по Донбассу. Что значат новые решения СНБО
10:27
События
Полиция в Харькове накрыла подпольный арсенал для маленькой армии
10:25
События
В Запорожской области группу смерти создала и возглавила старшеклассница
10:23
События
Степанов рассказал о возможном особом режиме на Пасху и майские праздники
10:22
События
Своих граждан о смене ситуации с безопасностью в Украине предупредило посольство США
09:38
События
В Израиле отменили обязательное ношение масок после массовой вакцинации от коронавируса
08:58
Политика
С заявлением по поводу России обратился Джо Байден
08:25
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 апреля 2021
Вчера, 2021-04-15
22:31
Политика
У Зеленского рассказали об идее закона о статусе олигарха
22:29
События
Льготное растаможивание евроблях Рада продлила на полгода
22:28
Политика
Кто будет автором законопроекта о деолигархизации еще не знают в "Слуге народа"
22:26
События
Степанов заявил что вакцина Pfizer от Covax не будет проходить лабораторный контроль в Украине
22:24
События
Катера ФСБ в провокациях в Азовском море обвинили Украинские ВМС
22:23
Политика
О встрече с Эрдоганом рассказал Зеленский
22:21
События
Учения СБУ объявили в Сумской области
22:20
Политика
Главу Кировоградской ОГА Назаренко уволил Зеленский
22:18
События
В Испании за перевозку наркотиков задержаны шестеро украинских моряков

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 апреля 20215130
За сохранение старших классов в школах Украины проголосовала Рада2634
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 апреля 20211977
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 апреля 20211608
Минздрав обновил список "красных" зон573
В Турции удивились планам Зеленского продать им отобранную у китайцев "Мотор Сич"504
Обнародован состав вакцин от коронавируса, которыми будут прививать украинцев358

Досуг

Обзор недорогих заборов для дома и дачи
Обзор недорогих заборов для дома и дачи
Ныне, в период пандемии, когда многие прочувствовали на себе ее негативные последствия в контексте сокращения рабочих мест, материальной нестабильности, повышения цен на продукты и товары, многие ищут пути сокращения своих финансовых трат.
Сегодня, 14:5548
Почему техника Apple стала самой популярной в мире?
Почему техника Apple стала самой популярной в мире?
В сети магазинов Apple в Киеве, как и во всем мире, всегда людно. Все хотят обновить, купить свой первый «яблочный» гаджет или просто посмотреть на него. И это не удивительно: Эппл завоевала репутацию лучшей техники в мире, а девайсы с логотипов в форме яблока – самые продаваемые
Вчера, 18:16123
Ножи балисонги: разновидности и преимущества
Ножи балисонги: разновидности и преимущества
Нож – очень важная и нужная вещь, которую люди активно используют в быту, и не только. Современные производители выпускают довольно широкое разнообразие данных изделий, среди которых особой популярностью пользуются так называемые ножи-балисонги (бабочки).
Вчера, 17:36131
Косметика Avene: у чому її унікальність
Косметика Avene: у чому її унікальність
Основним компонентом косметики Avene є термальна вода, котра має цілющі та лікувальні властивості.
Вчера, 16:11130
Как происходит увеличение груди
Как происходит увеличение груди
Увеличение груди занимает почти 1 место среди наиболее часто выполняемых косметических операций у женщин. Процедура относится к сфере пластической реконструктивной хирургии и гинекологии. Доктора занимаются восстановлением женской груди с 1890-х годов.
Вчера, 15:38130
Репетитор английского онлайн: 5 преимуществ
Репетитор английского онлайн: 5 преимуществ
Изучение иностранного языка, в частности английского, в любом случае дело ответственное, требующее тщательного и серьезного подхода. Но не всегда хватает времени на посещения уроков в языковых школах, но это не значит, что на желании овладеть языком можно поставить крест.
14-апр-2021, 17:41199

События

Зеленский рассказал, как запрашивал разговор с Путиным
Зеленский рассказал, как запрашивал разговор с Путиным
"Я позвонил - мне не ответили".
Сегодня, 14:0451
С 14 мая Греция открывается для въезда украинцев
С 14 мая Греция открывается для въезда украинцев
Греция подтвердила свои намерения открыть свои границы для украинцев.
Сегодня, 13:5756
Полиция в Харькове накрыла подпольный арсенал для маленькой армии
Полиция в Харькове накрыла подпольный арсенал для маленькой армии
Вчера, 15 апреля, в ходе спецоперации харьковская полиция обнаружила в гаражном кооперативе в буквальном смысле арсенал оружия и боеприпасов, которого хватило бы чтобы вооружить небольшой отряд.
Сегодня, 10:2789
В Запорожской области группу смерти создала и возглавила старшеклассница
В Запорожской области группу смерти создала и возглавила старшеклассница
В Запорожской области силовикам удалось разоблачить несовершеннолетнюю девочку, организатора и главу суицидальной группы в сети, в состав которой входили 28 человек.
Сегодня, 10:25114
Степанов рассказал о возможном особом режиме на Пасху и майские праздники
Степанов рассказал о возможном особом режиме на Пасху и майские праздники
Глава Минздрава Украины Максим Степанов рассказал о ситуации с вакцинами, распространением эпидемии коронавируса и о том, что планируется ввести некий особый режим на время майских праздников в связи с возможными многочисленными собраниями людей в храмах и на улицах.
Сегодня, 10:23146
Своих граждан о смене ситуации с безопасностью в Украине предупредило посольство США
Своих граждан о смене ситуации с безопасностью в Украине предупредило посольство США
Посольство США предупредило находящихся в Украине граждан Соединенных Штатов о возможности смены условий безопасности практически без уведомления.
Сегодня, 10:22104
7 Днів