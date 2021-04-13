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Зеленский рассказал, как запрашивал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопреки заявлениям Кремля об отсутствии запросов на его разговор с Путиным, глава его Офиса пытался связаться с президентом России. 

Об этом Зеленский рассказал в интервью газете Le Figaro, которое опубликовала пресс-служба Офиса президена.

Глава государства заявил, что он запрашивал разговор с Владимиром Путиным, но он не получил на него согласие.

"Я запросил (разговор - Ред.), когда погибло четверо наших воинов и двое были ранены. Я попросил руководителя Офиса связаться (с президентом РФ - Ред.), Я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор - разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я помню. Это, кстати, показатель. Потому что меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил - мне не ответили. На сегодня такой ответ", - сказал Владимир Зеленский. 

Сегодня, 16 апреля, журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, действительно ли Зеленский запрашивал разговор с Путиным, однако он не дал ответа. 

"Я оставляю без комментариев", - сказал Дмитрий Песков, заявив, что подобные оперативные вопросы на регулярной основе решаются на уровне политсоветников и помощников глав государств, которые находятся в постоянном контакте.

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