Во Львове задержали пенсионера, который убил и расчленил женщину, а останки выбросил в парке

Во Львове полицейские задержали 67-летнего пенсионера, которого подозревают в жестоком убийстве женщины с последующим расчленением ее тела для сокрытия следов преступления.

Части женского тела, а также сумка, в которой их принесли в парк, были обнаружены прохожими на территории Снопковского парка во вторник, 13 апреля. Об этом сообщает Полиция Львовской области.

Как выяснилось, погибшая - 58-летняя жительница Львова, а ее убийство было совершено еще в начале ноября 2020 года. В тот день женщина пришла в гости к своему знакомому. Между ними возник конфликт.

"Как установили полицейские, задержанный, 67-летний львовянин, во время конфликта избил свою гостью, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась. После этого он расчленил тело, частями вынес фрагменты в сумке и оставил на территории парка", - говорится в сообщении.

По факту убийства следователи Львовского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от семи до пятнадцати лет лишения свободы.