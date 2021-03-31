 

В правительстве хотят заставить заново оформлять субсидии 3 миллиона украинцев

События Сегодня, 17:1061
В правительстве хотят заставить заново оформлять субсидии 3 миллиона украинцев

В скандальной истории с отсечением многих украинцев от субсидий, о которой "Страна" уже писала, всплывают новые подробности.

Напомним: 14 апреля Кабмин тайно принял постановление, которым существенно ужесточил требования к претендентам на субсидии.

В частности, в оценке имущественного состоянию будут учитывать депозиты, алименты, наличие ценных бумаг и даже "виртуальные активы", то есть, криптовалюту. Также правительство, не дожидаясь окончания карантина и как раз на пике волны коронавируса решило снизить социальные нормы по потребления коммунальных услуг (в прошлом году они были повышены на 50% на время действия карантина). 

Еще одно нововведение от Кабмина - ликвидация местных комиссий, которые принимают решения по субсидиантам, не проходящим по критериям, но нуждающимся в помощи от государства. И нередко входят и положения и дают людям субсидии.

Но это далеко не все сюрпризы.

Минфин настаивает, чтобы украинцы заново подавались на субсидии и мае-июне, - рассказал нам исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан. И, соответственно, решения тоже будут новые, то есть, даже те, кто сейчас получают субсидию, могут ее лишиться, если всплывут "дополнительные факторы", к примеру, наличие банковского депозита. 

По словам Слобожана, тема с переоформлением субсидий стала предметом спора на заседании правительственного комитета 14 апреля.

Ассоциация городов выступила против этой инициативы Минфина. "По нашим подсчетам, в территориальные органы соцзащиты переоформлять субсидию придет порядка 3 млн граждан. И это в разгар эпидемии. Вы представляете себе эти очереди под кабинетами? Мы настаиваем, чтобы Минфин рассмотрел возможность автоматического назначения субсидий тем, кто их уже получает. Но учтет ли это финансовое ведомство пока не знаем", — говорит Слобожан.

Понятно, что в теории можно подать документы н субсидию онлайн. Но большинство пенсионеров все равно пойдет оформляться "вживую", - говорят эксперты.

Впрочем, как стало известно "Стране" из своих источников, близких к Кабмину, на самом деле требование о переоформлении субсидий появилось не просто так.

"В Минфине рассчитывают, что от 300 до 600 тысяч претендентов на субсидии "сойдут с дистанции" - побоятся сидеть по очередям в разгар коронавируса или просто "не дойдут", не успеют подать документы, так как времени мало. Это позволит даже без учета зачистки по новым требованиям снять субсидию с 10-20% получателей. На самом деле планка стоит в 20%. Если не успеет податься меньше, до нужного показателя "добьют" за счет лишения субсидий по новым критериям. Сократить расходы на субсидии на 20% нужно не просто, чтобы сэкономить. Таким образом Минфин готовит цифру для бюджета-2022. То есть, в бюджет на следующий год планируется заложить финансирование субсидий на 20% ниже, чем в этом. А в качестве аргумента подадут фактические расходы в 2021 году, дескать, этой суммы как раз хватает", — говорит наш источник.

То есть, получается, что можно остаться без субсидии  фактически на ровном месте, даже если вы проходите по всем критериям.

По словам члена исполкома Броварского горсовета Алексея Дорошенко, по субсидиям не только максимально закручивают гайки, но и переводят все в исключительно формальное русло.

"Прекращается деятельность местных комиссий, которые принимают решения по субсидиям в спорных случаях. На примере Броваров скажу, что каждую неделю исполком рассматривал результаты работы такой комиссии и обращался в органы социальной защиты за выделением 10-20 субсидий. Решали спорные вопросы.  К примеру, если в квартире прописан человек с высокой зарплатой, но он там не жил, местная комиссия это устанавливала и назначала субсидию. Сейчас такой возможности уже не будет, то есть, автоматически отсекаются от субсидий многие граждане, скажем, у кого площадь жилья больше положенной, есть какое-то ценное имущество. Но при этом такие люди могут не иметь средств на оплату коммуналки. Им что - все распродать, чтобы оплатить счета за коммуналку", — удивляется Дорошенко.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Субсидии, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Как МВФ отрегулирует тариф на электроэнергию в Украине и что будет с платежками
Как МВФ отрегулирует тариф на электроэнергию в Украине и что будет с платежками
31-мар-2021, 12:57
Как локдаун взвинчивает цены на дачи, дома и землю под Киевом
Как локдаун взвинчивает цены на дачи, дома и землю под Киевом
30-мар-2021, 15:56
Как локдаун взвинчивает цены на дачи, дома и землю под Киевом
Как локдаун взвинчивает цены на дачи, дома и землю под Киевом
30-мар-2021, 12:30
В правительстве назвали причину уменьшение размера субсидий
В правительстве назвали причину уменьшение размера субсидий
16-мар-2021, 13:06
Минсоцполитики разъяснило кто не сможет оформить субсидию
Минсоцполитики разъяснило кто не сможет оформить субсидию
11-мар-2021, 12:13

Последние новости

21:59
События
Какой план по Донбассу может согласовать "нормандская четверка" в понедельник
20:43
События
Данилов заявил что Иран намерено сбил самолет МАУ
19:46
События
Ученые заявили, что климатические изменения повлияют на вкус кофе
18:05
События
Гомофобная реклама против поджигателей травы появилась в Полтаве вслед за Днепропетровщиной
17:10
События
В правительстве хотят заставить заново оформлять субсидии 3 миллиона украинцев
17:09
События
Во Львове задержали пенсионера, который убил и расчленил женщину, а останки выбросил в парке
14:04
События
Зеленский рассказал, как запрашивал разговор с Путиным
14:01
Политика
В Раде Министру здравоохранения Степанову вручили похоронный букет
13:57
События
С 14 мая Греция открывается для въезда украинцев
11:46
Политика
12 санкций по "контрабандистам" и секретный план по Донбассу. Что значат новые решения СНБО
10:27
События
Полиция в Харькове накрыла подпольный арсенал для маленькой армии
10:25
События
В Запорожской области группу смерти создала и возглавила старшеклассница
10:23
События
Степанов рассказал о возможном особом режиме на Пасху и майские праздники
10:22
События
Своих граждан о смене ситуации с безопасностью в Украине предупредило посольство США
09:38
События
В Израиле отменили обязательное ношение масок после массовой вакцинации от коронавируса
09:00
События
Байден признал, что вопрос строительства "Северного потока-2" остается открытым
08:58
Политика
С заявлением по поводу России обратился Джо Байден
08:25
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 апреля 2021
Вчера, 2021-04-15
22:31
Политика
У Зеленского рассказали об идее закона о статусе олигарха
22:29
События
Льготное растаможивание евроблях Рада продлила на полгода

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 апреля 20215176
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 апреля 20212757
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 апреля 20211635
В Турции удивились планам Зеленского продать им отобранную у китайцев "Мотор Сич"767
Минздрав обновил список "красных" зон729
Путин устроил серьезную чистку среди командования Росгвардии352
Кто мечтал вернуть Украине ядерную бомбу и реально ли это300

Досуг

Обзор недорогих заборов для дома и дачи
Обзор недорогих заборов для дома и дачи
Ныне, в период пандемии, когда многие прочувствовали на себе ее негативные последствия в контексте сокращения рабочих мест, материальной нестабильности, повышения цен на продукты и товары, многие ищут пути сокращения своих финансовых трат.
Сегодня, 14:5599
Почему техника Apple стала самой популярной в мире?
Почему техника Apple стала самой популярной в мире?
В сети магазинов Apple в Киеве, как и во всем мире, всегда людно. Все хотят обновить, купить свой первый «яблочный» гаджет или просто посмотреть на него. И это не удивительно: Эппл завоевала репутацию лучшей техники в мире, а девайсы с логотипов в форме яблока – самые продаваемые
Вчера, 18:16150
Ножи балисонги: разновидности и преимущества
Ножи балисонги: разновидности и преимущества
Нож – очень важная и нужная вещь, которую люди активно используют в быту, и не только. Современные производители выпускают довольно широкое разнообразие данных изделий, среди которых особой популярностью пользуются так называемые ножи-балисонги (бабочки).
Вчера, 17:36158
Косметика Avene: у чому її унікальність
Косметика Avene: у чому її унікальність
Основним компонентом косметики Avene є термальна вода, котра має цілющі та лікувальні властивості.
Вчера, 16:11149
Как происходит увеличение груди
Как происходит увеличение груди
Увеличение груди занимает почти 1 место среди наиболее часто выполняемых косметических операций у женщин. Процедура относится к сфере пластической реконструктивной хирургии и гинекологии. Доктора занимаются восстановлением женской груди с 1890-х годов.
Вчера, 15:38151
Репетитор английского онлайн: 5 преимуществ
Репетитор английского онлайн: 5 преимуществ
Изучение иностранного языка, в частности английского, в любом случае дело ответственное, требующее тщательного и серьезного подхода. Но не всегда хватает времени на посещения уроков в языковых школах, но это не значит, что на желании овладеть языком можно поставить крест.
14-апр-2021, 17:41216

События

Какой план по Донбассу может согласовать "нормандская четверка" в понедельник
Какой план по Донбассу может согласовать "нормандская четверка" в понедельник
В пятницу, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Париж.
Сегодня, 21:5930
Данилов заявил что Иран намерено сбил самолет МАУ
Данилов заявил что Иран намерено сбил самолет МАУ
За катастрофой, считает секретарь СНБО, стоят "определенные силы", которые стремились предотвратить полномасштабную войну после убийства генерала Сулеймани.
Сегодня, 20:4357
Ученые заявили, что климатические изменения повлияют на вкус кофе
Ученые заявили, что климатические изменения повлияют на вкус кофе
Исследования показали, что чем больше температура будет повышаться, тем больше будет кофейных зерен со слабым ароматом. Так что скоро чашка хорошего кофе станет дефицитом.
Сегодня, 19:4655
Гомофобная реклама против поджигателей травы появилась в Полтаве вслед за Днепропетровщиной
Гомофобная реклама против поджигателей травы появилась в Полтаве вслед за Днепропетровщиной
В городе установили и другой билборд против поджигателей травы, "героями" которого стали питекантропы.
Сегодня, 18:05102
В правительстве хотят заставить заново оформлять субсидии 3 миллиона украинцев
В правительстве хотят заставить заново оформлять субсидии 3 миллиона украинцев
Напомним: 14 апреля Кабмин тайно принял постановление, которым существенно ужесточил требования к претендентам на субсидии.
Сегодня, 17:1062
Во Львове задержали пенсионера, который убил и расчленил женщину, а останки выбросил в парке
Во Львове задержали пенсионера, который убил и расчленил женщину, а останки выбросил в парке
Во Львове полицейские задержали 67-летнего пенсионера, которого подозревают в жестоком убийстве женщины с последующим расчленением ее тела для сокрытия следов преступления.
Сегодня, 17:0965
7 Днів