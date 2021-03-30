Гомофобная реклама против поджигателей травы появилась в Полтаве вслед за Днепропетровщиной

В городе установили и другой билборд против поджигателей травы, "героями" которого стали питекантропы.

В Полтаве появился билборд с гомофобной рекламой против людей, поджигающих траву. На полотне изображены двое стоящих рядом мужчин. Один приобнял другого через шею, а тот, в свою очередь, прикоснулся к подбородку первого. Под фотографией значится надпись "Поджигатели травы?".

Соответсвующий снимок опубликовал пользователь портала Pikabu под ником Kilxxx.

"Полтава присоединилась к "толерантному" флешмобу", — написал он.

Автор и заказчик этой рекламы на билборде не указаны, потому связаться с ними и узнать причину выбора именно таких персонажей не представляется возможным.