Ученые заявили, что климатические изменения повлияют на вкус кофе

Исследования показали, что чем больше температура будет повышаться, тем больше будет кофейных зерен со слабым ароматом. Так что скоро чашка хорошего кофе станет дефицитом.

Из-за изменений климата и глобального потепления, скоро невозможно будет выпить чашку хорошего кофе, — именно к такому выводу пришли ученые. Оказалось, что повышение температуры ведет к тому, что кофейных зерен плохого качества становится все больше. Об этом пишет Daily Mail.

Ученые предупреждают, что в будущем кофе может стать безвкусным. Команда из Потсдамского института исследований воздействия на климат (PIK) создала компьютерное моделирование, чтобы изучить влияние "климатических" факторов на районы, где выращивают кофе, в частности на Эфиопию, крупнейшего производителя кофе в Африке.

Они обнаружили, что изменения температуры, количества осадков и продолжительности сезона способствуют росту кофейных зерен плохого качества: без вкуса и аромата.

Так, рост температуры и меньшее количество осадков приведут к тому, что плоды кофейного дерева будут созревать слишком рано и потеряют присущий им аромат. Но ученые успокаивают, что их все еще можно будет использовать для приготовления капуччино, латте и прочих кофейных напитков, но вот истинным ценителям кофейного аромата и вкуса придется "охотится" за качественным продуктом.

Так, ученые отмечают, что площадь плантаций, где выращивают сорт кофе Yirgacheffe с нотками сладкой вишни, к концу 21 века уменьшится на 50%, что повлияет на его цену, да и на экономику Эфиопии в целом.

Изменение климата приведет к исчезновению территорий, пригодных для выращивания категории Specialty coffee. При этом ведущий автор научной работы Абель Чемура отметил, что площади сельхозземель для производства кофе среднего качества будут постепенно увеличиваться в течение следующих 60 лет.

Кофейная индустрия в Эфиопии обеспечивает работой около 15 млн человек, то есть 16% населения.

Фермеры в восточных районах страны, где потепление климата уже влияет на производство, в последнее время испытывают трудности, и многие сообщают о потерянных урожаях, виной чему долгая засуха.