Данилов заявил что Иран намерено сбил самолет МАУ

За катастрофой, считает секретарь СНБО, стоят "определенные силы", которые стремились предотвратить полномасштабную войну после убийства генерала Сулеймани.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов считает, что Иран сбил самолет авиакомпании МАУ в январе 2020 года преднамеренно.

Об этом он сказал в интервью канадскому изданию Globe and Mail.

"Это было намеренно. Это была сознательная атака", – сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, его мнение подтверждает отказ Ирана предоставить Украине полный доступ к расследованию обстоятельств катастрофы.

Данилов добавил, что во время визита в Иран прямо спросил о причинах трагедии секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани, а тот лишь заверил, что его политическая фракция не имела к этому отношения.

"Когда я был в Тегеране, я прямо спросил у своего коллеги: "Зачем вы это сделали?". Он мне очень честно ответил: что они не были заинтересованы в сбивании этого самолета, но Иран – это страна, где существуют различные группы влияния. Там есть как минимум три различных военных группы, подчиненные трем различным командованием, в частности «Корпус стражей Исламской революции», но не только они", – рассказал Данилов.

Данилов сравнил катастрофу самолета МАУ со сбитым самолетом рейса MH17 в 2014 году.

По его словам, после того как был сбит MH17, активные боевые действия на Донбассе прекратились, потому что весь мир сконцентрировался на том, что произошло.

"Если такую же логику применить к тому, что было 8 января, произошло убийство Сулеймани, после чего ожидали настоящей войны. После сбивания самолета и гибели, вместе с другими, наших граждан, это (полномасштабная война) сместилась с первого места по приоритету на десятое", – сказал секретарь СНБО.

Напомним, самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS 752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными, которые приняли самолет за крылатую ракету.

Госдеп США обвинил Иран в том, что он покрывает виновных в катастрофе самолета МАУ.