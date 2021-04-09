Какой план по Донбассу может согласовать "нормандская четверка" в понедельник

В пятницу, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Париж.

Он пообедал в Елисейском дворце с президентом Франции Эммануэлем Макроном и пообщался по видеосвязи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Накануне Зеленский сообщил, что главной темой обсуждения станет ситуация на Донбассе. Французская сторона также анонсировала, что будут обсуждаться "наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и статус реформ в Украине".

Поездка состоялась ввиду обострения военной ситуации на Донбассе и вокруг Украины. По этому поводу лидеры Франции и Германии уже общались с Путиным. И теперь в том же формате встречаются с Зеленским.

Изначально было понятно, что функция европейцев по нынешней проблеме в Украине - привести ее к политико-дипломатическому решению. В рамках Нормандского формата последнее рабочее предложение Берлина и Парижа - это план кластеров мирного урегулирования на базе Минских соглашений.

Как и предсказывала "Страна" еще накануне поездки Зеленского в Париж - именно эта тема и стала центральной.

Собрали главные заявления после парижского визита украинского президента, а также проанализировали, что это значит.

Заявления накануне встречи с Макроном

Перед вылетом в Париж украинский президент возглавил закрытое заседание СНБО. На нем говорили об эскалации на Донбассе. С этой темой президент собирался к Макрону.

В день визита Владимира Зеленского вышло его интервью французской газете Le Figaro. В нем он заявил, что Донбасс и Крым без Украины станут "мертвыми территориями", куда не приедут даже туристы.

"Мы это видим по тем территориям, где есть оккупация, - в Абхазии, Приднестровье и тому подобное. Я не видел там какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга. Я не видел там жизнь. Поэтому я не вижу там счастья. А когда люди несчастны, они уезжают с той территории. Итак, это будет "мертвая" территория. Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы. А это будут просто "мертвые" регионы, к сожалению", - сказал Владимир Зеленский.

Также он заявил, что хотел бы, чтобы его отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном были лучше, чем отношения Макрона с другими лидерами, в частности с Владимиром Путиным.

"Будем откровенны. Я очень хотел бы, чтобы мои отношения с президентом Макроном, а значит отношения Украины и Франции, были еще лучше, чем отношения Эммануэля Макрона с другими лидерами, например с президентом России. Особенно сейчас, когда нам очень нужна поддержка Европы. Когда мы очень пострадали от агрессии России", - сказал украинский президент.

Также он заявил, что надеется на то, что Макрон сделает "искусственное дыхание" Нормандскому формату. Разберемся, как это получилось.

Минское танго в Париже

В Париж Владимир Зеленский прибыл с супругой Еленой. Рабочий обед с Макроном, в формате с глазу на глаз, прошел в Елисейском дворце. Во время встречи к ним подключилась Ангела Меркель по видеосвязи.

После встречи Владимир Зеленский вышел к журналистам и ответил на вопросы.

Он пояснил, что встреча затянулась, поскольку поднимались сложные вопросы, на которые Украина хотела получить ответы.

"Затянулась встреча потому, поднималось много вопросов и вопросы сложные. Встреча одна, вопросы сложные. Хочется поставить все вопросы. Украина мощная и настойчивая, хочет не только задавать вопросы, но и получать ответы, не всегда так получается, поэтому встреча затянулась", - сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что состоялся разговор с Макроном, а затем по видеосвязи подключилась Меркель.

"Подключения Путина не было. Хотя я настроен, чтобы мы вчетвером включились", - сказал Зеленский.

Также он заявил, что 19 апреля встретятся советники лидеров стран Нормандской четверки (в их числе глава Офиса президента Андрей Ермак и замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак). Они согласуют кластеры - пошаговый план реализации Минских соглашений.

"Считаю, что важно, что мы приближаемся к следующей встрече Нормандской четверки. Будет встреча советников Нормандской четверки, будут обсуждаться кластеры. Это то, о чем мы говорили. Все четыре страны подготовят дополнения к кластерам - с чем согласны, с чем нет. Это пошаговое выполнение минских договоренностей. На встрече советников будут обсуждать детали, хочется верить, что будет результат", - сообщил президент.

Позже у себя в телеграм-канале Зе заявил:

"Обсудили и кластеры, предложенные Францией и Германией как план движения к миру. Это действенные и четкие шаги, которые помогут закончить войну".

Что касается планируемой встречи Джо Байдена и Владимира Путина украинский президент поддержал ее, но дал понять, что не верит, что Путин и Байден что-то без него решат по Украине.

Кроме Донбасса в Елисейском дворце, по словам Владимира Зеленского, обсудили вопросы вступления Украины в НАТО и Евросоюз.

"Я рассказал Макрону о нашей инициативе, мы в Украине очень инициативные. Мы сами делаем шаги. Мы сделали декларацию, которую заключим со странами ЕС. Они будут ее подписывать, если согласны с нашим движением в ЕС. Я предложил Франции тоже поддержать Украину. Думаю, Макрон ознакомится с этой декларацией и тоже даст свой ответ", - сказал Зеленский.

Он добавил, что "ощущает поддержку в плане предоставления ПДЧ (Плану действий по членству в НАТО)", но не уточнил, когда его предоставят.

И в целом довольно туманно обрисовал перспективы ПДЧ.

"Насчет Франции и Макрона - в целом мы чувствуем поддержку Украины в вопросе ПДЧ, будущем членстве в Альянсе. Я хотел бы слышать конкретику, когда это может произойти, но это зависит не только от Франции. Но мы считаем, что Франция играет большую роль в решении этого вопроса. В июне будет снова встреча Альянса НАТО, и мы поймем от каких стран мы слышим сигнал и поддержку в вопросе ПДЧ", - сказал Зеленский.

В Кабмине ФРГ после разговора сообщили, что Меркель, Макрон и Зеленский обсудили ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе и на востоке Украины.

Они разделили опасения по поводу роста российских войск на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму и призвали к расформированию этих подкреплений с целью деэскалации ситуации.

Также Франция и Германия подчеркнули необходимость полного выполнения Минских договоренностей с обеих сторон и заявили, что продолжат свои усилия в нормандском формате.

Что главное в этой встрече?

Ключевое - это заявление Зеленского, что стороны возобновляют работу по плану о кластерах на Донбассе. Причем, обсуждаться будет именно европейский их вариант. А Украина должна будет прислать к нему свои дополнения.

По крайней мере, это обязался сделать Зеленский, судя по его заявлению, которое цитировалось выше.

"Страна" об этом плане уже рассказывала. Кластеры - идея Берлина и Парижа с пошаговым алгоритмом выполнения Минских соглашений. Для Киева данный план выглядел как откровенная "зрада". Поэтому Ермак ранее присылал к этому плану не свои ремарки, как договаривались в "Нормандской четверке" - а написал вообще свой собственный проект.

И, как видим, Украину в этом смысле привели к первоначальным договоренностям - обсуждать базовый план немцев и французов, а не вбрасывать новые проекты.

Но чем Киев не устроил европейский вариант "кластеров"?

Тем, что туда в той или иной форме перекочевали практически все нормы Минских соглашений, которые вот уже седьмой год отказывается исполнять Украина. А именно:

согласование с "ДНР" и "ЛНР" всех нормативных актов Украины, которые принимаются в рамках урегулирования





Украина должна узаконить "формулу Штайнмайера", по которой в ОРДЛО проводятся выборы и эти территории получают особый статус еще до того, как Украине возвращается граница





Внесение в Конституцию Украины положений о децентрализации с учетом 11 пункта Минска-2, где говорится об особом статусе Донбасса.





"Народная милиция" ОРДЛО из Донбасса не выводится - ни на время выборов, ни вообще.

Россия, к слову, уже прислала свои правки к этому проекту. Они конкретизируют и ужесточают многие пункты. Но и без них проект для украинского руководства, как видим, неприемлемый.

Только с учетом авторства этого плана его Киев не критиковал, а наоборот - хвалил, заявляя, что на переговорном столе появился "компромиссный" проект. И даже выставляя России ультиматум, что та теперь просто обязана его согласовать.

Однако по ответу Ермака, который тот передал "Нормандской четверке", и который публиковался в СМИ, видно, что Украину "кластеры" немцев и французов не устраивают от слова "совсем".

Киев предложил, как и раньше, сперва отдать границу, а потом - проводить местные выборы. Что резко противоречило уже не только позиции Москвы, но и европейских визави.

Но этот вопрос тогда завис в рамках "Нормандии". А сейчас, вероятно ввиду угрозы полномасштабной войны, Зеленский дал согласие базироваться на предложениях Европы.

Что, впрочем, абсолютно не гарантирует исполнения договоренностей - как это бывало уже не раз.

Но сейчас внешние условия резко изменились.

Военное обострение потребует новых подходов: вряд ли оно теперь остановится без решительных шагов на ниве политического урегулирования. Ведь, как показала практика, любые разведения войск без подкрепления политическими мерами - недолговечны.

При этом каждый виток войны по итогу выводил Киев на подписание все более худших условий политической реинтеграции "республик" Донбасса.