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События Вчера, 22:2949
Через десять дней в Италии ослабят карантин

В Италии приняли решение об ослаблении с 26 апреля карантинных ограничений, которые были введены из-за коронавируса. 

Об этом в пятницу сообщают местные СМИ, передает "Интерфакс".

"Мы будем отдавать предпочтение досугу на открытом воздухе", - заявил премьер-министр страны Марио Драги, объявляя об открытии террас баров и ресторанов.

По его словам, правительство берет на себя "обдуманный риск", начиная ослаблять введенные ограничения.

"Эти меры стали реакцией на сложности, с которыми столкнулись многие... Они создадут в стране больше спокойствия и станут основой для восстановления экономики", - добавил он.

Также глава правительства заявил об открытии школ для всех в регионах, относящихся к "желтой" и "оранжевой" зонам, в то время как в так называемых "красных" зонах некоторые занятия останутся в онлайн-формате.

В свою очередь министр здравоохранения Роберто Сперанца объявил, что на 15 мая запланировано возобновление работы бассейнов, а 1 июня - спортивных залов.

Как сообщается, ослабить ограничение позволит улучшение статистики по заболеваемости COVID-19, а также распространение кампании по вакцинации населения.

Отметим, что с начала пандемии COVID-19 в Италии было зарегистрировано более 3,8 млн случаев заражения. Более 116 тыс. человек умерли от последствий заражения COVID-19, 3,2 млн полностью выздоровели.

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Теги: news, новости, Украина, Италия, карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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