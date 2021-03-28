Более половины паспортов Кипра иностранцам были выданы незаконно

Более половины всех гражданств Кипра были выданы незаконно или с нарушениями.

Об этом свидетельствует промежуточный доклад, который озвучил бывший судья Верховного суда и председатель Комиссии по расследованию злоупотреблений реализации инвестиционной паспортной программы Мирон Николатос, передает "Cyprus mail".

По его словам, в 515-страничном отчете, выключающем 3500 страниц приложений, было рассмотрено 2478 дел в период с 2007 по 2020 год, а также 417 других дел, считающихся высокорисковыми.

Николатос заявил, что 51,81 процент рассмотренных дел были удовлетворены незаконно, в то время как другие имели существенные недостатки.

В отчете отмечена потенциальная уголовная и дисциплинарная ответственность, а также рекомендуется лишение гражданства в нескольких десятках случаев.

В свою очередь Генпрокурор страны Гиоргос Саввидес заявил, что отчет будет изучен, прежде чем его отредактированная версия будет опубликована.

По его словам, власти удалят личные данные и другую информацию для защиты потенциального расследования.

"Наша цель не должна заключаться в том, чтобы какие-либо уголовные дела рассматривались в народных судах", - сказал Саввидес. "Общественный интерес диктует защиту расследования и защиту информации".

Как ожидается, комиссия из четырех человек представит свой окончательный отчет в начале июня.

Отметим, что расследование было начато в сентябре 2020 года после того, как в СМИ появилась серия сообщений о том, что Кипр предоставляет гражданство сомнительным лицам.

Несмотря на это, правительство до этого момента решительно защищало программу, заявляя, что она приносит пользу экономике.

Известно, что по этой программе гражданство Кипра получили многие украинские бизнесмены.