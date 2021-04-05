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События Вчера, 22:4161
О главных методах профилактики заражения ВИЧ в МОЗ рассказали украинцам

В пятницу, 16 апреля, представители Минздрава напомнили украинцам каким образом передается вирус иммунодефицита человека и о главных методах профилактики СПИД.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице Facebook.

В частности, вирус иммунодефицита человека передается через кровь, сперму, грудное молоко. Также во время полового контакта, беременности и родов.

Также в ЦОЗ рассказали о трех способах профилактики ВИЧ-инфекции:

  • Доконтактная профилактика ВИЧ (ДКП). Вместе с презервативами человек, который принимает ГКП, имеет более 99% защиты от передачи ВИЧ половым путем. ГКП принимают ежедневно по одной таблетке или по схеме 2 + 1 + 1 (только для мужчин, практикующих секс с мужчинами).
  • Постконтактная профилактика ВИЧ (ПКП). ПКП необходимо начать как можно скорее в течение первых часов и не позднее 72 часов после возможного контакта с ВИЧ. Обычно курс длится 28 дней.
  • Лечение в качестве профилактики. Человек, живущий с ВИЧ и проходит лечение антиретровирусной терапией (АРТ), со временем будет уровень вирусной нагрузки менее 40 копий РНК / мл. Это делает ВИЧ неопределяемой, а значит таким, что не передается. Принимать АРТ необходимо ежедневно и пожизненно.

Помимо этого, врачи советуют не забывать регулярно тестироваться на ВИЧ и начать со своим партнером или партнершей разговор о вашем ВИЧ-статусе.

 

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