Появилась обновленная карта карантинных зон Украины

Центр общественного здоровья Минздрава опубликовал карту эпидемиологической опасности в Украине от 16 апреля. На ней красным цветом обозначены Киев и 12 областей.

Красный уровень эпидопасности введен в Житомирской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой областях.

В желтой зоне оказались Херсонская, Закарпатская и Ивано-Франковская области. Остальные 9 областей находятся в оранжевой зоне.

По данным ЦОЗ, показатель госпитализаций больных с COVID-19 снижается, однако все еще превышен в 22 регионах. В частности, в Закарпатской области показатель снизился до 40,2, в Ивано-Франковской - до 49,4, в Кировоградской - до 47,1. Самый высокий показатель в Хмельницкой области - 125,4 на 100 тысяч населения, в Черниговской - 97,7, в Сумской - 91,2, в Николаевской - 90,0.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом по состоянию на 15 апреля в Киеве - 78,2%, в Одесской области он составляет 73,2%, во Львовской - 72,9%, в Николаевской - 72,4%, в Киевской - 71,5% (при граничном показателе 65%).

За минувшую неделю в Украине обнаружили 103 621 новых случаев заражения коронавирусом, 30 122 человек госпитализированы. 2 741 случай болезни стал летальным.