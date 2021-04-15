Макрон после встречи с Зеленским заговорил на украинском языке (фото)

Президент Франции заявил, что они совместно с Украиной и Германией продолжают мобилизировать усилия для поиска решения ситуации на Донбассе.

После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Ангелой Меркель, которые состоялись сегодня, 16 апреля 2021 года, президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал на своем аккаунте в Twitter пост на украинском языке.

"Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим", — отметил Макрон.